Бостон выиграл у Кливленда и приблизился к финалу плей-офф НБА

Состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф НБА. "Бостон" победил "Кливленд" и повел в серии - 3:2, сообщает сайт турнира. Бостон – Кливленд 96:83 (32:19, 21:23, 23:18, 20:23) Счет в серии 3:2 Бостон: Тейтум (24 + 7 подборов + 4 перехвата), Браун (17), Хорфорд (15 + 12 подборов), Розир (8 + 6 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Бэйнс (6 + 7 подборов + 3 блок-шота) – старт; Моррис (13 + 6 подборов), Смарт (13), Надер (0), Ябуселе (0). Кливленд: ЛеБрон (26 + 10 подборов + 5 передач + 6 потерь), Лав (14 + 7 подборов), Хилл (7), Смит (2), Томпсон (1 + 6 подборов) – старт; Грин (8 + 5 подборов), Кларксон (8), Корвер (7), Худ (5), Хижич (3), Нэнс-младший (2 + 6 подборов + 4 блок-шота), Осман (0), Кальдерон (0).

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