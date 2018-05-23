"Хьюстон" обыграл "Голден Стейт" и сравнял счет в полуфинальной серии НБА

Матч завершился со счетом 95:92, а счет в серии стал 2-2.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся четвертый матч полуфинальной серии между "Хьюстон Рокетс" и "Голден Стейт Уорриорз", где "Хьюстон" выиграл и сравнял общий счет в серии.

Матч завершился со счетом 95:92, а счет в серии стал 2-2, сообщает официальный сайт лиги.

На счету самого результативного игрока "Рокетс" в этом матче Джеймса Хардена 30 очков, у Криса Паула - 27.

В составе "ГСВ" Стефан Карри (28) выиграл бомбардирскую гонку у Кевина Дюранта (27), хоть это и не помогло дуэту лидеров привести свою команду к победе в матче.

Пятый матч серии состоится в ночь на пятницу, 25 мая, по киевскому времени.

Голден Стэйт – Хьюстон 92:95 (28:19, 18:34, 34:17, 12:25)

Счет в серии 2:2

Голден Стэйт: Карри (28 + 6 подборов), Дюрант (27 + 12 подборов), Грин (11 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Томпсон (10), Луни (4 + 6 передач) – старт; Белл (6), Ливингстон (4), Янг (2), Кук (0).

Хьюстон: Харден (30), Пол (27), Ариза (9), Капела (8 + 13 подборов), Такер (4 + 16 подборов) – старт; Гордон (14), Грин (3).