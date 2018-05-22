"Кливленд" обыграл "Бостон" и сравнял счет в серии полуфинала НБА
10:28, 22 мая 2018Баскетбол
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Матч завершился со счетом 111:102.
ЛеБрон набрал 44 очка в очередном матче "Кливленда" и "Бостона" / Reuters
В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся четвертый матч полуфинальной серии между "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс" в котором хозяева матча впервые выиграли и сравняли общий счет.
Маьч завершился со счетом 111:102, а счет в серии стал 2-2, сообщает официальный сайт лиги.
На счету лидера "Кливленда" ЛеБрона Джеймса 44 очка. У его оппонента из "Бостона" Джейлена Брауна всего 25 баллов.
Матч №5 состоится в ночь на четверг, 24 мая, по киевскому времени.
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