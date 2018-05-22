"Кливленд" обыграл "Бостон" и сравнял счет в серии полуфинала НБА

10:28, 22 мая 2018
Баскетбол
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ЛеБрон набрал 44 очка в очередном матче &quot;Кливленда&quot; и &quot;Бостона&quot; / Reuters

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся четвертый матч полуфинальной серии между "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс" в котором хозяева матча впервые выиграли и сравняли общий счет. 

Маьч завершился со счетом 111:102, а счет в серии стал 2-2, сообщает официальный сайт лиги.

На счету лидера "Кливленда" ЛеБрона Джеймса 44 очка. У его оппонента из "Бостона" Джейлена Брауна всего 25 баллов.

Матч №5 состоится в ночь на четверг, 24 мая, по киевскому времени.

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Теги: #НБА 2017/18#Кливленд обыграл Бостон НБА