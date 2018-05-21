Голден Стэйт разгромил Хьюстон и вышел вперед в полуфинальной серии НБА

Третий матч серии завершился со счетом 126:85.

Состсоялся один поединок полуфинальной серии плей-офф НБА. Голден Стэйт разгромил Хьюстон и вышел вперед в серии - 2:1. Голден Стэйт – Хьюстон 126:85 (31:22, 23:21, 34:24, 38:18) Счет в серии 2:1 Голден Стэйт: Карри (35 + 6 подборов), Дюрант (25 + 6 подборов + 6 передач), Томпсон (13), Игудала (10), Грин (10) – старт; Кук (11), Ливингтон (9), Янг (5), Макги (4), Луни (4), Белл (0), Пачулия (0). Хьюстон: Харден (20 + 9 передач), Пол (13 + 10 подборов), Капела (13 + 8 подборов), Ариза (6), Такер (6 + 6 подборов) – старт; Гордон (11), Грин (9), Джонсон (4), Мба а Муте (3), Блэк (0), Андерсон (0).

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