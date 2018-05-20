Кливленд обыграл Бостон и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс принес команде 27 очков.

Состоялся один матч в рамках полуфинальной серии плей-офф НБА. "Кливленд" сократил отставание в серии от "Бостона", обыграв "Селтикс" дома - 116:86. Наибольший вклад в победу внес форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс (27 очков). Кливленд – Бостон 116:86 (32:17, 29:24, 26:22, 29:23) Счет в серии 1:2 Кливленд: Джеймс (27 + 12 передач), Лав (13 + 14 подборов), Хилл (13), Смит (11), Томпсон (10 + 7 подборов) – старт; Корвер (14), Кларксон (9), Нэнс (8 + 6 подборов), Грин (6), Осман (3), Жижич (2), Кальдерон (0). Бостон: Тейтум (18), Розир (13), Браун (10), Моррис (9) Хорфорд (7 + 7 подборов) – старт; Монро (10), Бэйнс (7 + 6 подборов), Смарт (7 + 6 передач), Оджелей (2), Надер (2), Ябуселе (1).

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