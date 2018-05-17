Хьюстон разгромил Голден Стэйт и сравнял счет в серии полуфинала НБА

27 очков победителям принес Джеймс Харден.

Состоялся один матч полуфинальной серии НБА. "Хьюстон" уверенно обыграл "Голден Стэйт" и сравнял счет в серии. Самым результативным в составе "Рокетс" стал Джеймс Харден, набравший 27 очков и 10 подборов. Хьюстон – Голден Стэйт 127:105 (26:21, 38:29, 31:29, 32:26) Счет в серии 1:1 Хьюстон: Харден (27 + 10 подборов), Такер (22 + 7 подборов), Ариза (19 + 6 передач), Пол (16 + 6 передач), Капела (5 + 10 подборов) – старт; Гордон (27), Джексон (4), Грин (3), Мба а Муте (2), Блэк (2), Джонсон (0), Андерсон (0). Голден Стэйт: Дюрант (38), Карри (16 + 7 подборов + 7 передач), Томпсон (8), Грин (6 + 6 подборов + 6 передач), Игудала (5 + 6 подборов) – старт; Кук (7), Янг (6), Ливингстон (5), Пачулия (5), Уэст (4), Луни (4), Белл (1).

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