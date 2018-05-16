"Бостон" обыграл "Кливленд" и удвоил преимущество в полуфинальной серии НБА

Матч завершился со счетом 107:94.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации завершился матч полуфинальной серии сезона 2017/18, в котором "Бостон Селтикс" обыграли "Кливленд Кавальерс" и удвоили свое преимущество.

Матч завершился со счетом 107:94, а счет в серии стал 2-0, сообщает официальный сайт соревнований.

"Кливленд" выиграл первую половину матча с общим преимуществом "+7" - 27:23 и 28:25, но уже в одной третьей четверти растерял весь запас - 22:36 и уже отставал на те же 7 очков. В заключительной 12-минутке "Бостон" Лишь увеличил свое превосходство - 17:23.

У ЛеБрона Джеймса из "Кливленда" на счету 42 очка, а у его партнера Кевина Лава - 22. В "Бостоне" суперрезультативных игроков в этом матче не было. Браун набрал 23 очка и еще пять его партнеров по команде больше 10 очков.

Бостон – Кливленд 107:94 (23:27, 25:28, 36:22, 23:17)

Счет в серии 2:0

Бостон: Браун (23 + 7 подборов), Розир (18), Хорфорд (15 + 10 подборов), Моррис (12), Тейтум (11) – старт; Смарт (11 + 9 передач + 4 перехвата), Бэйнс (9 + 6 подборов), Монро (4), Надер (2), Оджелей (2), Ябуселе (0).

Кливленд: Джеймс (42 + 10 подборов + 12 передач + 6 потерь), Лав (22 + 15 подборов), Томпсон (8 + 7 подборов), Хилл (3), Смит (0) – старт; Корвер (11), Грин (6 + 5 потерь), Худ (2), Нэнс (0), Осман (0), Кальдерон (0).