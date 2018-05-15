Сборная Украины по баскетболу обнародовала график подготовки к матчам чемпионата мира

Сейчас наша команда возглавляет отборочную группу - три победы в четырех матчах.

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу продолжает борьбу в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года.

На первом этапе отбора наша команда сыграет 28 июня в Турции и 1 июля в Киеве - против Латвии. Сейчас наша команда возглавляет отборочную группу - три победы в четырех матчах, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Тренерский штаб сборной обнародовал график подготовки команды.

5 июня – Начало подготовки к матчам квалификации на чемпионат мира 2019 года, заезд на тренировочную базу МТА (Пуща-Водица, Киев), медицинское обследование игроков

6 - 14 июня - Первый этап подготовки будет проходить в Международной теннисной академии

15 июня – Вылет в Чехии, 16 июня товарищеская игра с национальной сборной Чехии

17 -19 июня - сбор в киевском Дворце спорта

20-24 июня – Вылет и 2 товарищеских матча в Израиле с местной национальной сборной

25-27 июня - Заключительный микроцикл подготовки и отлет в Турцию

28 июня – Матч квалификации на чемпионат мира – 2019 в г. Бурса (Турция)

29-30 июня – Подготовка к заключительному матчу первого этапа квалификации на чемпионат мира-2019 в киевском Дворце спорта

1 июля в 16:00 – Заключительный матч квалификации чемпионат мира-2019 Украина – Латвия в киевском Дворце спорта

Также в течение лета запланировано 2 товарищеских турнирах в Китае, с целью просмотра кандидатов в сборную Украины. Они пройдут 16 – 23 июля и 27 июля – 6 августа