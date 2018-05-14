Бостон разгромил Кливленд в первом матче полуфинальной серии НБА

Бостон и Кливленд открыли полуфинальную серию плей-офф НБА.

Бостон и Кливленд открыли полуфинальную серию плей-офф НБА. "Бостон Селтикс" одержали победу в первом матче - 108:83. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Напомним, что в другом полуфинале сыграют "Голден Стэйт" и "Хьюстон". Бостон – Кливленд 108:83 (36:18, 25:17, 17:29, 30:19) Счет в серии 1:0 Бостон: Браун (23 + 8 подборов), Моррис (21 + 10 подборов), Хорфорд (20 + 6 передач), Тейтум (16 + 6 подборов), Розир (8 + 6 подборов + 8 передач) – старт; Смарт (9 + 6 передач), Бэйнс (4 + 8 подборов), Оджелей (3), Надер (2), Монро (2), Ябуселе (0). Кливленд: Лав (17 + 8 подборов), Джеймс (15 + 7 подборов + 9 передач + 7 потерь), Корвер (5), Хилл (5), Смит (4) – старт; Худ (11), Кларксон (10), Томпсон (8 + 11 подборов), Грин (6), Кальдерон (2), Осман (0), Нэнс (0), Жижич (0).

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