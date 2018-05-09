Хьюстон и Голден Стэйт вышли в полуфинал плей-офф НБА

Сегодня состоялись очередные поединки Национальной баскетбольной ассоциации.

Состоялись два матча-плей-офф НБА. "Хьюстон" и "Голден Стэйт" вышли в полуфинал, обыграв соответственно "Юту" и "Новый Орлеан". Об этом сообщает официальный сайт лиги. Хьюстон – Юта 112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24) Счет в серии 4:1 Хьюстон: Пол (41 + 7 подборов + 10 передач), Такер (19 + 6 подборов + 3 блок-шота), Харден (18), Капела (5 + 5 блок-шотов), Ариза (2 + 6 подборов) – старт; Мба а Муте (8), Грин (8), Нене (6), Гордон (5). Юта: Митчелл (24 + 9 передач), О'Нил (17), Гобер (12 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Инглс (12 + 6 передач), Краудер (6 + 8 подборов) – старт; Беркс (22), Фэйворс (6 + 6 подборов), Жеребко (3), Нето (0). Голден Стэйт – Новый Орлеан – 113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29) Счет в серии 4:1 Голден Стэйт: Карри (28 + 7 подборов + 8 передач), Дюрант (24 + 6 подборов + 7 передач), Томпсон (23 + 6 подборов), Грин (19 + 14 подборов), Игудала (2) – старт; Ливингстон (6), Кук (5), Луни (4 + 8 подборов), Белл (2), Уэст (0). Новый Орлеан: Дэвис (34 + 19 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (27 + 10 подборов + 11 передач), Миротич (12 + 7 подборов), Мур (10), Рондо (7 + 7 передач) – старт; Кларк (9), Миллер (5), Хилл (0).

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