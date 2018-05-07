Украинский баскетболист Фесенко признан лучшим центровым Кубка Европы ФИБА

13:20, 07 мая 2018
Баскетбол
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Кирилл Фесенко признан лучшим центровым Кубка / fibaeurope.com

31-летний украинец набрал 2 574 голосов, что составило 27,3% от общего количества респондентов. 

Команда «Авеллино», за которую выступает Фесенко, уступила в финальной серии Кубка Европы ФИБА в двухматчевом противостоянии против «Венеции». В первом матче серии «Авеллино» проиграл 69:77. Во второй встрече также уступил - 79:81.

Как сообщал УНИАН, накануне Кирилл Фесенко заявил, что не поможет национальной сборной Украины по баскетболу в двух заключительных матчах первого этапа квалификации чемпионата мира-2019. 

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Теги: #Кирилл Фесенко