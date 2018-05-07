Украинский баскетболист Фесенко признан лучшим центровым Кубка Европы ФИБА

Команда "Авеллино", за которую выступает Фесенко, уступила в финале "Венеции".

Украинский баскетболист, игрок итальянского «Авеллино» Кирилл Фесенко признан лучшим центровым на турнире Кубок Европы ФИБА.

31-летний украинец набрал 2 574 голосов, что составило 27,3% от общего количества респондентов.

Команда «Авеллино», за которую выступает Фесенко, уступила в финальной серии Кубка Европы ФИБА в двухматчевом противостоянии против «Венеции». В первом матче серии «Авеллино» проиграл 69:77. Во второй встрече также уступил - 79:81.

Как сообщал УНИАН, накануне Кирилл Фесенко заявил, что не поможет национальной сборной Украины по баскетболу в двух заключительных матчах первого этапа квалификации чемпионата мира-2019.