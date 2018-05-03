"Юта" сравняла счет в серии плей-офф НБА против "Хьюстона"

32 очка Джеймса Хардена не помогли "ракетам" победить.

Накануне состоялся один матч в рамках четвертьфинальной серии плей-офф НБА. 32 очка Хардена не спасли "Хьюстон Рокетс" от поражения в матче с "Ютой". Об этом сообщает официальный сайт турнира. Хьюстон – Юта 108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30) Счет в серии 1-1 Хьюстон: Харден (32 + 6 подборов + 11 передач), Пол (23), Капела (21 + 11 подборов), Ариза (5), Такер (5 + 10 подборов) – старт; Гордон (15 + 6 подборов), Мба а Муте (4), Грин (3), Нене (0), Андерсон (0). Юта: Инглс (27), Митчелл (17 + 11 передач), Гобер (15 + 14 подборов + 3 блок-шота), Фэйворс (10), О'Нил (6) – старт; Беркс (17 + 6 передач), Краудер (15 + 10 подборов), Экзам (9), Нето (0).

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