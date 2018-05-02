Игрок "Черкасских мавп" Кольченко получил приз лучшему игроку сезона баскетбольной Суперлиги

Определена символическая сборная сезона.

Защитник команды "Черкасские Мавпы" Александр Кольченко получил приз как самый ценный игрок сезона в украинской баскетбольной Суперлиге.

"Черкасские Мавпы" вчера впервые в своей истории стали чемпионами Украины, обыграв в решающей серии "Днепр". Защитник черкасчан Александр Кольченко в этом году набирал по 17 очков, 3,2 передач, 2,7 подбора и 2 перехвата в среднем за игру.

Кроме того, была определена символическая сборная сезона.

Лучший разыгрывающий — Деррик Колтер ("Химик")

Лучший атакующий защитник — Александр Мишула ("Днепр")

Лучший легкий форвард — Владимир Конев ("Черкасские Мавпы")

Лучший мощный форвард — Станислав Тимофеенко ("Днепр")

Лучший центровой — Александр Кушниров ("Николаев")

Как сообщал УНИАН, "Мавпы" обыграли в финальной серии "Днепр" со счетом 3:0. Бронза - у баскетболистов южненского "Химика".