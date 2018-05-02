"Кливленд" в овертайме одолел "Торонто", "Голден Стэйт" вновь обыграл "Новый Орлеан"

Состоялись два матча плей-офф НБА.

Накануне состоялись два матча четвертьфинальных серий плей-офф НБА. "Кливленд" с трудом обыграл "Торонто" на выезде. Матч завершился в овертайме со счетом 113:112 в пользу команды Леброна Джеймса.

"Голден Стэйт" с разрывом в 5 очков одолел "Новый Орлеан" и повел в серии - 2:0.

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Торонто – Кливленд 112:113 OT (33:19, 27:38, 27:25, 18:23, 7:8)

Счет в серии 0:1

Торонто: ДеРозан (22 + 7 подборов + 3 блок-шота), Валанчюнас (21 + 21 подбора), Лаури (18 + 10 передач), Ибака (9), Ануноби (7) – старт; Сиакам (11), ВанВлит (11), Майлз (6), Райт (5), Пелтль (4 + 6 подборов).

Кливленд: Джеймс (26 + 11 подборов + 13 передач), Смит (20), Корвер (19), Лав (7 + 13 подборов), Хилл (4) – старт; Грин (16), Томпсон (14 + 12 подборов), Кларксон (5), Худ (2).

Голден Стэйт – Новый Орлеан 121:116 (27:29, 31:26, 30:31, 33:30)

Счет в серии 2:0

Голден Стэйт: Дюрант (29 + 6 подборов + 7 передач + 3 блок-шота), Грин (20 + 9 подборов + 12 передач), Игудала (15 + 8 подборов), Томпсон (10 + 6 подборов), Янг (3) – старт; Карри (28 + 7 подборов + 6 потерь), Луни (8 + 8 подборов), Уэст (4), Ливингстон (4).

Новый Орлеан: Дэвис (25 + 15 подборов + 3 блок-шота), Холидэй (24 + 8 подборов + 8 передач), Рондо (22 + 7 подборов + 12 передач + 5 перехватов + 7 потерь), Миротич (18 + 9 подборов), Мур (14) – старт; Миллер (5), Диалло (4), Кларк (2), Хилл (2).