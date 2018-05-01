"Черкасские Мавпы" впервые в истории стали чемпионами Украины

Команда Максима Михельсона обыграла «Днепр» в третьем матче финальной серии.

«Черкасские Мавпы» обыграли «Днепр» в третьем матче финальной серии баскетбольной Суперлиги и стали чемпионами Украины.

Команда Максима Михельсона полностью контролировала ход домашнего поединка. Первую четверть хозяева завершили с отрывом в 8 очков, а затем не дали «Днепру» отыграть гандикап и ушли на большой перерыв, ведя в счете в 17 пунктов. Подопечные Дениса Журавлева так и не сумели совершить рывок во второй половине встречи и проиграли золотой финал.

Таким образом, «Мавпы» продлили свою победную серию в чемпионате Украины до 17 матчей и, соответственно, победили во всех играх плей-офф.

По итогам сезона «Черкасские Мавпы» впервые в истории выиграли чемпионат Украины и добыли свои дебютные медали Суперлиги.

Суперлига. Плей-офф. Финал

«Черкасские Мавпы» – «Днепр» 79:66 (23:15, 20:11, 22:26, 14:14)

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (5 + 4 передачи), Кольченко (7 + 4 передачи + 3 перехвата), Конев (11 + 9 подборов), Липовцев (5 + 5 подборов), Шахид Дэвис (15 + 6 подборов) – старт; Конате (10), Кобец (13), И. Ткаченко (), Скапинцев (), Беллфилд (5 + 4 передачи).

«Днепр»: Вильховецкий (2), Сизов (11 + 6 подборов + 4 передачи – 4 потери), Ревзин (4 + 7 подборов), Глебов (2 + 4 передачи), Тимофеенко (21 + 6 подборов) – старт; Загреба (), Шундель (10), Закурдаев (7), Шевченко (4), Мироненко

Отметим, что в текущем сезоне «Днепр» во второй раз кряду выиграл Кубок Украины.

Напомним, «Химик» стал бронзовым призером Суперлиги.