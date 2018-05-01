"Бостон" начал с победы серию плей-офф НБА с "Филадельфией"

"Бостон Селтикс" победили со счетом 117:101.

Накануне состоялась одна игра в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Бостон" начал четвертьфинальную серию против "Филадельфии" с победы в домашнем поединке. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Бостон – Филадельфия 117:101 (25:22, 31:23, 31:30, 30:26) Счет в серии 1:0 Бостон: Розир (29 + 8 подборов + 6 передач), Тэйтум (28), Хорфорд (26 + 7 подборов), Моррис (21 + 5 подборов), Смарт (9 + 9 передач), Бэйнс (6 + 6 подборов), Ларкин (5), Оджелей (3). Филадельфия: Эмбиид (31 + 13 подборов + 5 передач), Редик (20), Симмонс (18 + 7 подборов + 6 передач), Шарич (12 + 7 подборов), Белинелли (11), Ильясова (6 + 9 подборов), Ковингтон (3).

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