"Бостон" победил "Милуоки" в серии плей-офф НБА

"Голден Стэйт" повел в серии с "Новым Орлеаном".

В ночь на воскресенье состоялись два матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Бостон" выиграл серию против "Милуоки", а "Голден Стэйт" выиграл первый матч в противостоянии с "Новым Орлеаном".

Бостон – Милуоки 112:96 (30:17, 20:25, 31:25, 31:29)

Счет в серии 4:3

Бостон: Хорфорд (26 + 8 подборов), Розир (26 + 6 подборов + 9 передач), Тейтум (20 + 6 подборов), Оджелей (5), Браун (2) – старт; Моррис (10), Бэйнс (8 + 7 подборов), Ларкин (8), Смарт (5 + 6 передач), Надер (2), Ябуселе (0).

Милуоки: Миддлтон (32), Бледсоу (23), Адетокумбо (22 + 9 подборов), Макер (5 + 6 подборов), Брогдон (2) – старт; Паркер (9 + 6 подборов), Терри (3), Деллаведова (0), Зеллер (0), Снелл (0), Мухаммад (0).

Голден Стэйт – Новый Орлеан 123:101 (35:34, 41:21, 27:19, 20:27)

Счет в серии 1:0

Голден Стэйт: Томпсон (27 + 6 подборов), Дюрант (26 + 13 подборов), Грин (16 + 15 подборов + 11 передач), Игудала (12), Янг (6) – старт; Кук (11), Ливингстон (10), Уэст (8), Луни (3 + 6 подборов), Макги (2), Джонс (2), Белл (0).

Новый Орлеан: Дэвис (21 + 10 подборов), Мур (15), Холидэй (11), Миротич (9 + 8 подборов), Рондо (9 + 8 подборов + 11 передач) – старт; Кроуфорд (14), Миллер (9 + 6 передач), Кларк (7), Диалло (4), Хилл (2).