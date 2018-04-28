"Химик" обыграл "Николаев" и завоевал бронзу баскетбольной Суперлиги

Решающий бросок южненцы выполнили за 4 секунды до конца встречи.

Южненский «Химик» одержал победу в третьем матче бронзовой серии Суперлиги, одолев на выезде «Николаев». Таким образом, "Химик" заовевал бронзовіе медали чемпионата Украины.

В решающей встрече гости уверенно выиграли первую половину матча, получив перед большим перерывом 19 очков перевеса. Однако, потеряв концентрацию, южненцы позволили «Николаеву» не только сократить отставание, а в итоге и полностью отыграть отрыв, который по ходу матча достигал 21 очка. Три подряд попадания от Попова установили равный счет на табло за минуту до конца основного времени встречи.

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Проделав огромную работу, «Николаев» мог продлевать серию, однако решающий шаг сделать не смог – победу "Химику" принес Колтер, который набрал в проходе 2 очка и вывел южненцев вперед за 4 секунды до конца матча. «Николаев» мог все же вырвать победу, однако абсолютно свободный трехочковый бросок в исполнении все того же Попова оказался неточным. Бронза сезона 2017/2018 отправляется в Южный.

Суперлига. Бронзовая серия. Третий матч

«Николаев» - «Химик» 66:68 (14:22, 15:26, 20:12, 17: 8)

«Николаев»: Кушниров 18 + 4 подбора, Мусиенко 5 + 8 подборов, Носков 3, Онуфриев 1, Тонченко 0 + 4 передачи - старт, Давидюк 12 Попов 11 + 4 передачи, Аникиенко 6 + 5 подборов, хохоник 4, Иванов 3, Жуковский 3

«Химик»: Колтер 20 + 6 подборов + 4 передачи, Ерианс 13 + 9 подборов, Павлов 8, Петров 7 + 12 подборов, Сидоров 4 - старт, Антипов 6, Мальчевский 6 + 4 подбора, Рябчук 4 + 4 передачи, Марченко 0

Счет в серии – 0:3