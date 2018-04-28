"Индиана" сравняла счет с "Кливлендом", "Юта" прошла "Оклахому" в плей-офф НБА

"Торонто" прошел дальше в борьбе с "Вашингтоном".

Состоялись три поединка плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Юта" в четвертый раз обыграла "Оклахому-Сити" и вышла в следующий раунд. "Торонто" также со счетом 4:2 в сеии одолел "Вашингтон". А "Индиана" сравняла счет - 3:3 - в драматичном противостоянии с "Кливлендом". Вашингтон – Торонто 92:102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29) Счет в серии 2:4 Вашингтон: Бил (32 + 6 потерь), Уолл (23 + 8 передач), Моррис (12 + 5 15 подборов), Убре (3), Гортат (2 + 7 подборов) – старт; Скотт (8), Лоусон (6), Маинми (4), Саторански (2). Торонто: Лаури (24 + 6 подборов + 6 передач), ДеРозан (16), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Ибака (7), Ануноби (7) – старт; Сиакам (11 + 8 подборов), Пелтль (7 + 7 подборов), Майлз (7), ВанВлит (5), Райт (4). Индиана – Кливленд 121:87 (29:26, 28:21, 35:20, 29:20) Счет в серии 3:3 Индиана: Оладипо (28 + 13 подборов + 10 передач + 4 перехвата), Коллисон (15), Тернер (12), Богданович (10), Т. Янг (10) – старт; Сабонис (19 + 6 подборов), Стивенсон (12 + 6 передач), Джозеф (9), Букер (4), Робинсон (2), Лиф (0), Дж. Янг (0). Кливленд: Джеймс (22 + 7 передач), Смит (9), Лав (7 + 7 подборов), Корвер (6), Кальдерон (0) – старт; Грин (13), Худ (12), Нэнс (6 + 6 подборов), Кларксон (5), Томпсон (3), Осман (2), Жижич (2). Юта – Оклахома-Сити 96:91 (18:22, 23:19, 37:29, 18:21) Счет в серии 4:2 Юта: Митчелл (38 + 5 потерь), Фэйворс (13 + 8 подборов), Гобер (12 + 13 подборов + 3 блок-шота), Инглс (12 + 7 подборов), Рубио (0) – старт; Беркс (11), Краудер (5), О'Нил (5), Экзам (0), Жеребко (0). Оклахома: Уэстбрук (46 + 10 подборов), Адамс (19 + 16 подборов), Энтони (7), Джордж (5), Брюэр (2) – старт; Грант (9), Фелтон (3 + 7 подборов), Абринес (0 + 6 подборов), Хьюстис (0), Паттерсон (0).

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