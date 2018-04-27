"Милуоки" сравнял счет в серии плей-офф НБА против "Бостона"

Состоялся один матч в рамках плей-офф турнира.

Накануне в плей-офф НБА состоялся один матч. "Милуоки" обыграл "Бостон" и сравнял счет в серии до четырех побед. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Милуоки – Бостон 97:86 (22:24, 26:15, 26:26, 23:21) Счет в серии 3:3 Милуоки: Адетокумбо (31 + 14 подборов), Брогдон (16), Миддлтон (16), Бледсоу (9), Макер (4 + 7 подборов) – старт; Паркер (9 + 11 подборов), Снелл (6), Деллаведова (3 + 6 передач), Зеллер (3). Бостон: Тейтум (22), Розир (16 + 7 подборов), Браун (14), Хорфорд (10 + 10 подборов), Оджелей (0) – старт; Моррис (14), Смарт (6), Бэйнс (2), Ларкин (2), Монро (0), Надер (0), Ябуселе (0).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter