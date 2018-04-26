"Черкасские Мавпы" во второй раз победили "Днепр" на выезде, удвоив преимущество в финале Суперлиги

Матч завершился со счетом 72:76.

В Днепре состоялся второй матч финальной серии чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Днепр" принимал "Черкасские Мавпы" и снова уступил.

Игра завершилась со счетом 72:76, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды очень резво провели стартовый отрезок игры, который выиграли гости. Команда Максима Михельсона на медиа тайм-аут ушла с преимуществом в счете 14:9, реализовав 50% бросков с игры, и забросив два трехочковых. Положение выровнял собственноручно Станислав Тимофеенко, который за стартовые 6 минут матча успел набрать 11 очков, однако быстро получил 2 фола и конец четверти досматривал со скамейки. Днепр лучше провел вторую часть десятиминутки, получив 3 очка преимущества перед заключительной четвертью.

В дебюте второго отрезка игры Днепр быстро довел свое преимущество до 7 очков, на что Обезьяны ответили тайм-аутом на первой минуте четверти. После экстренной минуты от Михельсона гостям удалось остановить рывок соперника, однако всю десятиминутку черкащане провели в роли догоняющих. Игра стала более вязкой, менее результативным - хозяева имели 3-4 очка преимущества. Обезьяны, несмотря на существенное преимущество на щитах, (гости за первую половину сделали на 10 подборов больше соперника) так и не смогли достать Днепр. Команда Журавлева завершила половину, имея в активе символичное 1 очко преимущества.

Пропустив мини-рывок от Обезьян в дебюте второй половины, Днепр после тайм-аута Журавлева прибрал игру к своим рукам. Хозяева прибавили в защите и вернули себе лидерство. Если бы не три дальних попадания гостей - два из которых черкащане сделали с сиреной - Днепр имел бы двузначное преимущество, но трехочковые Белфилда и Липовцева допомгли гостям не отпустить соперника в отрыв перед решающим отрезком игры.

В дебюте заключительной десятиминутки іксфактор Обезьян в этом матче Оскар Белфилд отметился еще двумя точными трехочковыми, а данк Конате увеличил преимущество гостей. Днепр не позволил сопернику сразу уйти в отрыв, но затем игру в свои руки взял Кольченко: куча точных штрафных, ендван на экваторе десятиминутки. А точный трехочковый Липовцева за 3:30 до финальной сирены вывел гостей впере на 8 очков.

Однако Днепр продолжил бороться и более того отыграл отставание - точный трехочковый Тимофеенко за полторы минуты до кіця игры завершил последний рывок хозяев в этом матче. В начале заключительной минуты игры Дэвис дважды попал с линии, Глебов в следующей атаке, вязвши на себя игру, не сумел обыграть Липовцева, а Кольченко ответил фирменным индивидуальным проходом в краску и точным средним - у обезьян +4 за півхилини до конца матча.

Все попытки Днепра отыграть отставание не увенчались успехом. Обезьяны сохранили победный результат и выиграли второй выездной матч финальной серии. Победитель регулярного чемпионата после поражения в первом матче чемпионской серии проиграл и во второй игре, которая шла больше двух часов.

Третий матч серии состоится в Черкассах 1 мая.