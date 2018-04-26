"Киев-Баскет" выиграл все 33 матча сезона женской Суперлиги и стал чемпионом Украины по баскетболу

На счету столичной команды ни одного порахения в сезоне 2017/18.

В Одессе завершился третий матч финала серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди команд женской Суперлиги, где "Киев-Баскет" одолел одесский "Интерхим".

Таким образом киевлянки выиграли серию со счетом 3:0, а всего, в сезоне 2017/18, одержали 33 победы в 33 матчах, сообщает официальный сайт соревнований.

Третий матч в Одессе стал самым ярким в серии до трех побед. Интерхим после двух невнятных поединков в столице решил напомнить, что именно он является тем единственным клубом, который нанес единственное поражение Киев-Баскету в сезоне, в финале Кубка Украины.

Подопечные Ирины Щипакиной хорошо начали игру, повели 4:0, но киевлянки не дали им уйти в отрыв. Более того, за минуту до завершения четверти гости вели +14 и только меткие броски Карп и Сергеевой сделали отставание не таким позорным.

В начале второй десятиминутки Интерхим отличился снова – дважды попал с линии штрафных Карп и потом в корзину соперника попала Митина. Рывок 9:0 сократил отставание до -5. Было в этом периоде трижды и -4, но на перерыв команды ушли при преимуществе гостей +9 – 42:33.

В третьей четверти Интерхим пошел ва-банк, и ближе к экватору после броска Мусиенко сократил отставание до минимума-45:46. Но чувствуя, что «запахло жареным» Киев-Баскет оторвался вновь.Глубокая ротация состава позволяла это сделать.

Впрочем, в начале четвертой четверти Интерхим повторил попытку догнать беглецов и достиг цели, более того, после точных бросков Митиной и Мусиенко хозяйки вышли вперед 64:60. Борьба обострилась, силы брались неизвестно откуда, команды по очереди выходили вперед. И все же Киев-Баскет дожал соперника – 82:79.