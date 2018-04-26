"Хьюстон" вышел в следующий раунд плей-офф НБА, обыграв "Миннесоту".

"Кливленд" обыграл "Индиану".

Накануне прошли очередные поединки плей-офф НБА. "Торонто" вышел вперед в серии против "Вашингтона", а "Кливленд" добился аналогичного успеха в противостоянии с "Индианой". "Оклахома" добилась перевеса в дуэли с "Ютой", сообщает официальный сайт НБА. Торонто – Вашингтон 108:98 (23:24, 25:23, 31:31, 29:20) Счет в серии 3:2 Торонто: ДеРозан (32), Лаури (17 + 10 передач), Валанчюнас (14 + 13 подборов), Ануноби (3), Ибака (3) – старт; Райт (18), Пелтль (9), Майлз (80, Сиакам (4), Пауэлл (0). Вашингтон: Уолл (26 + 9 подборов + 9 передач + 3 блок-шота), Бил (20), Гортат (10 + 12 подборов), Портер (9), Моррис (6 + 9 подборов) – старт; Убре (14), Скотт (7), Лоусон (4), Ммаинми (2), Саторански (0). Кливленд – Индиана 98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22) Счет в серии 3:2 Кливленд: Джеймс (44 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Корвер (19 + 6 подборов), Лав (11 + 10 подборов), Кальдерон (4), Смит (0) – старт; Нэнс (5), Грин (5), Кларксон (4), Худ (4). Индиана: Т. Янг (16 + 6 подборов), Оладипо (12 + 12 подборов), Богданович (11), Тернер (8), Коллисон (4) – старт; Сабонис (22), Стивенсон (12), Джозеф (6 + 6 передач), Букер (4). Оклахома-Сити – Юта 107:99 (29:34, 12:22, 37:22, 29:21) Счет в серии 3:2 Оклахома: Уэстбрук (45 + 15 подборов + 7 передач + 5 потерь), Джордж (34 + 8 подборов), Энтони (7), Адамс (6 + 6 подборов), Брюэр (5) – старт; Грант (4), Абринес (3), Фелтон (2), Хьюстис (1), Паттерсон (0). Юта: Митчелл (23), Инглс (16), Гобер (11 + 10 подборов), Рубио (10 + 12 подборов), Фэйворс (10) – старт; Краудер (27 + 8 подборов), Юдо (2), О'Нил (0), Экзам (0), Жеребко (0). Хьюстон – Миннесота 122:104 (25:26, 30:33, 30:15, 37:30) Счет в серии 4:1 Хьюстон: Капела (26 + 15 подборов), Харден (24 + 12 передач), Ариза (16), Такер (15), Пол (12 + 9 епредач) – старт; Гордон (19), Андерсон (5), Грин (3), Нене (2), Ци (0), Блэк (0), Джексон (0). Миннесота: Таунс (23 + 14 подборов), Тиг (17 + 7 передач), Уиггинс (14), Гибсон (10), Батлер (8) – старт; Кроуфорд (20), Роуз (12), Джонс (0), Дженг (0), Бьелица (0), Джордж-Хант (0).

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