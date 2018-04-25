"Химик" в овертайме одолел "Николаев" и удвоил преимущество в бронзовой серии

Матч завершился со счетом 100:92.

В Южном завершился второй матч серии за бронзовые медали чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Химик" принимал "Николаев" и выиграл второй раз подряд.

Матч завершился со счетом 100:92, сообщает официальный сайт соревнований.

Николаевцы старались восстановить паритет в серии еще на площадке соперника. И уже в дебюте они старались ни в чем не уступать. Сдержав стартовые попытки хозяев оторваться в счете, гости сами стали пытаться увеличивать давление на соперника. Прессинг с успешной игрой под щитами позволил "Николаеву" в конце стартовой четверти выйти вперед на три очка.

С началом второй 10-минутки гости увеличили разницу вдвое. И хозяева во главе с Сидоровым перехватили инициативу. Именно после последнего трехочкового "Химик" вернул преимущество в счете. На большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

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После возобновления игры результативные атаки Мальчевского и Колтера добавили тонуса южненцам и вывели их вперед на 8 очков. На протяжении четверти Химик увеличивал преимущество до 11 очков. Однако "Николаев" не отступал. Активные действия Кушнирова позволили умеьшить отставание до 5 очков.

Заключительная четверть началась перестрелкой трехочковыми. За три минуты команды трижды обменялись результативными бросками из-за дуги. За четыре минуты до конца игрового времени счет сравнялся. Начались нервные качели. Петров с Сидоровым снова вывели хозяев вперед. И впоследствии Онуфриев двумя подряд трехочковыми отобрал лидерство для своей команды. В ответ Сидоров снова прорвался под кольцо гостей и сравнял счет за 40 секунд до конца основного игрового времени. Мальчевский блок-шотом остановил последнюю атаку гостей, но свой выпад южненцы также не реализовали. То же итог матча должен был определиться в овертайме.

Похоже, гости слишком истощились за матч и на овертайм у них не осталось эмоций. Николаевцы смогли ответить южненцям только после того, как те провели четыре атаки и набрали 8 очков. Разница оказалась слишком большой для истощенных гостей. Химик удвоил преимущество в серии.

У хозяев самый весомый вклад в победу сделали Петров, Сидоров и Мальчевский. У гостей Онуфриев с Кушнировым до последнего держали команду в борьбе за победу.

Теперь серия переезжает в Николаев, где 28 апреля состоится третий матч.