"Днепр" проиграл "Черкасским Мавпам" в первом матче финала баскетбольной Суперлиги

"Мавпы" выиграли с минимальной разницей в 1 очко.

"Днепр" проиграл "Черкасским Мавпам" в первом матче финальной серии баскетбольной Суперлиги.

Поединок завершился со счетом 75:76, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч начался с мини-рывка гостей, которые стартовали 6:0, быстро отправив «Днепр» на тайм-аут. После невнятного начала игры уже команда Журавлева, которой в этом матче не мог помочь Александр Мишула, ответила своим рывком 7:0. Команды действовали хоть и довольно нервно, но при этом результативно, завершив десятиминутку со счетом 29:27 в пользу «Днепра». У «Мавп» в дебюте были проблемы с фолами: уже по итогам первой четверти три замечания было в пассиве у Конева и по 2 - у Бояркина и Кольченко.

Быстрый набор фолов не помешал Коневу стать одним из лучших игроков первой половины - форвард набрал 10 очков и стал серьезной проблемой для защиты «Днепра». Во второй четверти команды немного сбавили обороты в атаке, однако это не помешало «Мавпам» провести фантастический отрезок - гости за первую половину реализовали 8 из 12 трехочковых. Именно благодаря броскам с дальней дистанции «Мавпы» сумели догнать соперника под занавес первой половины и отправиться на большой перерыв, имея за плечами 3 очка преимущества.

Хозяева проспали первую половину третьей четверти, чем воспользовались «Мавпы», оформив рывок 11:5, благодаря которому получили максимальное в этом матче 9-очковое преимущество. «Днепр» проснулся во второй половине десятиминутки, сумев до минимума сократить отставание перед решающим отрезком игры. Команда Журавлева разобралась с проблемами в защите, за чем, как обычно бывает, пошел и рывок в атаке - лишь «+1» для «Мавп» перед заключительной четвертью.

Обменявшись удачными отрезками, команды в решающую фазу игры - за 4:30 до окончания основного времени встречи - входили при равном счете. Игра была нерезультативной и очень напряженной - заключительную минуту команды начинали при +1 для «Днепра» после попаданий Глебова со штрафных. В следующей атаке игру на себя взял Кольченко, который не сумел завершить сольный проход точным броском, но и «Днепр» не сумел ответить результативным владением, дав «Мавпам» на решающую атаку.

Кобец смело пошел в проход, но оказавшись в ловушке, выпустил мяч за линию. Здесь уже непростой момент наступил для судей, на помощь которым пришла возможность просмотреть эпизод на видеоповторе. После вердикта арбитров встречи владение вернулось к «Мавпам», которые вырвали победу в первом матче серии благодаря смелому проходу в трехсекундную зону от Кольченко. Денис Журавлев взял тайм-аут, но «Днепру» не удалось организовать нормальную атаку, имея на это всего 2 секунды - бросок Шунделя был неточным.

«Черкасские Мавпы» вырвали выездную победу со счетом 76:75, отобрав у «Днепра» преимущество домашней площадки и продлив свою победную серию до 15 матчей. Второй поединок финальной серии состоится также в Днепре 26 апреля в 19:00.

Финальная серия. Первый матч

«Днепр» – «Черкасские Мавпы» - 75:76 (28:27, 16:20, 16:14, 15:15)

«Днепр»: Глебов 18 + 8 подборов + 5 передач, Тимофеенко 12 + 9 подборов + 4 передачи - 3 потери, Ревзин 8 + 4 подбора - 4 потери, Сизов-5, Вильховецкий 4 + 5 подборов - старт, Шундель 15, Закурдаев 12 + 7 подборов, Шевченко 1

«Черкасские Мавпы»: Конев 15 + 11 подборов - 3 потери, Бояркин 10 + 5 подборов + 3 передачи + 2 перехвата, Кольченко 9 + 4 подбора - 3 потери, Дэвис 9 + 4 подбора, Липовцев 4 - старт, Кобец 15 + 3 перехвата, Конате 6, Беллфилд 5 + 3 передачи + 2 перехвата, Ткаченко 3

Счет в серии - 0:1