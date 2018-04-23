"Химик" повел в серии за бронзовые медали украинской Суперлиги

Южненцы выиграли стартовый матч со счетом 71:60.

В Южном завершился первый матч "бронзовой" серии украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Химик" обыграл "Николаев" в первом матче.

Игра завершилась со счетом 71:60, сообщает официальный сайт лиги.

Игроки из Николаева выиграли стартовое вбрасывание и сразу ринулись в атаку. Обе команды на стартовых минутах старались быстро двигать мяч и тем самым демонстрировать быстрый баскетбол, однако как в одних так и в других имел место стартовый мандраж. Открыт счет в игре был на экваторе второй минуты – отличился Вячеслав Петров. В николаевцев в стартовом отрезке был чрезвычайно активным Александр Кушниров, который набрал первые 4 балла для своего клуба. После этого хозяева паркета несколько раз пытались оторваться в счете, но в корабелов всегда отвечал Давидюк, который своими попаданиям дважды сравнивал счет лишь в первой четверти. На перерыв же команды ушли при минимальном преимуществе “Химика”- 17:16.

На старте второй десятиминутки “Химик” в очередной раз помчался вперед и оторвался в счете, однако вновь игроки Николаева сумели сравнять цифры на табло в ФСК “Олимп”. Во второй четверти команды сделали больший акцент на действия в нападении, в результате чего несколько увеличилась результативность у обоих коллективов, но так же увеличилось и число потерь.

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“Химик” пытался за собой вести молодой Илья Сидоров, который раз за разом атаковал кольцо соперника, правда часто эти броски цели не достигали. Во второй половине четверти южненцы вновь сумели оторваться от соперника, но другого мнения был лидер “Николаева” – форвард Носков, который попал эффектный дальний баззер за 3 секунды до конца периода и установил итоговый счет 36:34.

Третья четверть оказалась решающей в матче. Команда Валерия Степановського сумела удачно действовать под своим кольцом и добыла важные очки в нападении – как результат – на последний перерыв команды ушли при +13 для южненцев.

В четвертой десятиминутке Владимир Полях пытался изменить рисунок игры, однако приблизиться на опасное расстояние команде гостей так и не удалось.

Поэтому после первого матча “бронзовой серии” лидерство захватил “Химик”.

Следующая игра между командами состоится уже через день - 25 апреля.