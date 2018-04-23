"Сан-Антонио" выиграл первый матч в серии с "Голден Стейт" в плей-офф НБА

Команда победила со счетом 103:90 и теперь уступает в общем счете 1:3.

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио Сперз" обыграл "Голден Стейт Уорриорз" и, как минимум, избехал "сухого поражения" в серии.

Команда победила со счетом 103:90 и теперь уступает в общем счете в серии до четырех побед 1:3, сообщает официальный сайт лиги.

34 очка и 13 подборов Кевина Дюранта не помогли "Уорриорз" обыграть соперника, в составе которого лучшим был ЛаМаркус Оллдридж с 22 очками и 10 подборами в активе.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала.

22 апреля.

Милуоки – Бостон 104:102 (24:17, 27:18, 24:32, 29:35)

Счет в серии 2:2

Милуоки: Адетокумбо (27 + 7 подборов), Миддлтон (23), Брогдон (10), Бледсоу (9), Зеллер (4) – старт; Паркер (16 + 7 подборов), Макер (8 + 5 блок-шотов), Деллаведова (4), Снелл (3).

Бостон: Браун (34 + 8 подборов), Тейтум (21), Хорфорд (13 + 9 подборов), Розир (10 + 8 передач), Бэйнс (9 + 11 подборов) – старт; М-с Моррис (13), Оджелей (2), Ларкин (0), Ябуселе (0), Монро (0).

Сан-Антонио – Голден Стэйт 103:90 (30:22, 26:20, 21:29, 26:19)

Счет в серии 1:3

Сан-Антонио: Олдридж (22 + 10 подборов), Гэй (14 + 7 подборов), Мюррей (12), Миллс (9), Грин (6) – старт; Джинобили (16), Андерсон (10), Паркер (9), Пау Газоль (5), Бертанс (0).

Голден Стэйт: Дюрэнт (34 + 13 подборов), Томпсон (12), Грин (9 + 18 подборов + 9 передач + 5 потерь), Макги (7 + 7 подборов), Игудала (4) – старт; Ливингстон (10), Уэст (8), Кук (4), Луни (2), Янг (0).

Вашингтон – Торонто 106:98 (22:30, 18:21, 40:29, 26:18)

Счет в серии 2:2

Вашингтон: Бил (31), Уолл (27 + 6 подборов + 14 передач), Гортат (12 + 6 подборов), Портер (12 + 6 подборов), Моррис (6) – старт; Убре (10), Скотт (4), Маинми (4), Лоусон (0), Саторански (0).

Торонто: ДеРозан (35 + 6 подборов +6 передач), Лаури (19 + 7 подборов), Валанчюнас (11), Ибака (7 + 10 подборов), Ануноби (4) – старт; Пелтль (10 + 7 подборов), Райт (7), Сиакам (3), Майлз (2).

Индиана – Кливленд 100:104 (24:30, 26:30, 28:20, 22:24)

Счет в серии 2:2

Индиана: Оладипо (17 + 6 подборов), Тернер (17), Т. Янг (12 + 16 подборов), Коллинсон (12 + 8 передач), Богданович (10 + 6 подборов) – старт; Сабонис (19 + 6 подборов), Стивенсон (11 + 6 передач), Букер (2), Джозеф (0).

Кливленд: Джеймс (32 + 12 подборов + 7 передач), Корвер (18), Смит (12), Лав (5 + 11 подборов), Кальдерон (5) – старт; Кларксон (12), Грин (8), Худ (6), Нэнс (6), Томпсон (0).