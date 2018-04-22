"Новый Орлеан" выиграл все четыре матча серии у "Портленда" в плей-офф НБА

Последнюю игру "Пеликанс" выиграли со счетом 131:123.

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча серий плей-офф - 1/8 финала - в одном из которых "Нью-Орлеан Пеликанс" добыли очередную победу и вышли в четвертьфинал.

Команда обыграла "Портленд Трейл Блейзерс" со счетом 131:123 и выиграла серию до четырех побед с сухим счетом 4-0, сообщает официальный сайт лиги.

Отличными показателями результативности в этом матче отличились сразу два игрока "Нью-Орлеана". Энтони Дэвис набрал 47 очков и сделал 11 подборов, а у Джру Холидэя - 41 очко, 8 результативных передач и 7 потерь.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала.

21 апреля

Майами – Филадельфия 102:106 (26:26, 35:30, 22:23, 19:27)

Счет в серии 1:3

Майами: Драгич (20 + 5 потерь), Дж. Джонсон (15 + 8 подборов), Уайтсайд (13 + 13 подборов), Ричардсон (10 + 7 передач + 7 перехватов), Джонсон (0) – старт; Уэйд (25), Эллингтон (10), Уинслоу (7), Адебайо (2), Олиник (0).

Филадельфия: Редик (24), Симмонс (17 + 13 подборов + 10 передач + 7 потерь), Эмбиид (14 + 12 подборов + 5 блок-шотов + 8 потерь), Шарич (11 + 8 подборов), Ковингтон (10) – старт; Белинелли (10), Ильясова (10 + 8 подборов), Джонсон (8), Макконнелл (2), Андерсон (0).

Новый Орлеан – Портленд 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36)

Счет в серии 4:0

Новый Орлеан: Дэвис (47 + 11 подборов), Холидэй (41 + 8 передач + 7 потерь), Мур (14), Миротич (10 + 11 подборов), Рондо (7 + 7 подборов + 16 передач) – старт; Хилл (6), Кларк (3), Миллер (3).

Портленд: Макколлум (38), Амину (27), Лиллард (19 + 6 передач), Нуркич (18 + 11 подборов), Тернер (15) – старт; Болдуин (3), Коллинз (2), Дэвис (1), Коннотон (0).

Миннесота – Хьюстон 121:105 (27:28, 25:23, 35:24, 34:30)

Счет в серии 1:2

Минесота: Батлер (28 + 7 подборов), Тиг (23 + 8 передач), Уиггинс (20), Таунс (18 + 16 подборов), Гибсон (2) – старт; Роуз (17), Кроуфорд (6), Дженг (5), Джонс (2), Бьелица (0), Брукс (0).

Хьюстон: Харден (29 + 7 подборов + 7 передач), Пол (17 + 6 передач), Капела (7 + 11 подборов), Ариза (6), Такер (4) – старт; Гордон (15), Андерсон (12), Грин (10), Нене (4), Джексон (1), Чжоу (0), Блэк (0).

Юта – Оклахома-Сити 115:102 (22:30, 36:23, 31:22, 26:27)

Счет в серии 2:1

Юта: Рубио (26 + 11 подборов + 10 передач), Митчелл (22 + 11 подборов + 5 потерь), Инглс (21), Гобер (18 + 12 подборов), Фэйворс (11) – старт; О'Нил (7), Краудер (4), Экзам (4), Беркс (2), Жеребко (0), Юдо (0), Нето (0), Стоктон (0) .

Оклахома: Джордж (23), Энтони (14), Уэстбрук (14 + 11 подборов + 9 передач + 8 потерь), Брюэр (9 + 6 подборов), Адамс (8) – старт; Фелтон (14), Паттерсон (8), Грант (7), Фергюсон (3), Хьюстис (2), Абринес (0), Джонсон (0).