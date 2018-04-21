"Индиана" вышла вперед в серии с "Кливлендом" в плей-офф НБА

Третий матч серии завершился со счетом 92:90.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча первого раунда плей-офф, в самом напряженном из которых "Индиана" обыграла "Кливленд" и повела в серии со счетом 2:1.

Матч завершился с преимуществом "Пейсерс" всего в 2 очка - 92:90, сообщает официальный сайт лиги.

Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс набрал в этой встрече 28 очков, но лучшим снайпером в матче оказался игрок "Индианы" Бойан Богданович, на счету которого 30 баллов.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала.

20 апреля.

Индиана – Кливленд 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21)

Счет в серии 2:1

Индиана: Богданович (30), Оладипо (18 + 6 подборов + 7 передач + 5 потерь), Янг (12 + 7 подборов), Тернер (8 + 10 подборов), Коллисон (3) – старт; Стивенсон (8), Сабонис (7), Джозеф (6), Букер (0).

Кливленд: Джеймс (28 + 12 подборов + 8 передач + 6 потерь), Лав (19 + 6 подборов), Хилл (13), Смит (8), Корвер (0) – старт; Худ (8), Грин (6), Нэнс (6), Кларксон (2), Осман (0).

Вашингтон – Торонто 122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21)

Счет в серии 1:2

Вашингтон: Бил (28), Уолл (28 + 6 подборов + 14 передач), Гортат (16), Портер (8 + 8 подборов), Моррис (7) – старт; Скотт (12), Убре (12), Маинми (6 + блок-шота), Лоусон (5), Саторански (0), Фрэйзер (0), Смит (0).

Торонто: ДеРозан (23), Лаури (19 + 8 передач + 5 потерь), Валанчюнас (14), Ануноби (12), Ибака (3 + 6 подборов) – старт; Майлз (9), Райт (6), Пелтль (5), Сиакам (5), Пауэлл (5), Браун (2), Ногейра (0).

Милуоки – Бостон – 116:92 (27:12, 31:23, 27:32, 31:25)

Счет в серии 1:2

Милуоки: Миддлтон (23 + 8 подборов + 7 передач), Адетокумбо (19 + 6 передач), Бледсоу (17), Брогдон (5), Зеллер (2) – старт, Паркер (17), Макер (14 + 5 блок-шотов), Снелл (6), Деллаведова (5), Мухаммад (3), Браун (3), Дженнингс (2).

Бостон: Хорфорд (16), Тейтум (14), Браун (11), Розир (9 + 9 передач + 5 потерь), Бэйнс (8 + 8 подборов) – старт; Монро (15 + 12 подборов + 5 потерь), Моррис (7), Надер (4), Ябуселе (3), Оджелей (3), Ларкин (2).