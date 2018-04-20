"Голден Стейт" и "Новый Орлеан" оказались в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НБА

Обе команды одержали третьи победы в своих сериях.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стейт Уорриорз" и "Нью-Орлеан Пеликанс" одержали третьи победы в сериях плей-офф и оказались в шаге от выхода во второй раунд соревнований.

"Голден Стейт" обыграл "Сан-Антонио Сперз" со счетом 110:97, сообщает официальный сайт лиги.

Форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант набрал в этой игре 26 очков, став абсолютно лучшим среди всех участников матча по результативности.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала.

19 апреля.

Майами – Филадельфия 108:128 (33:37, 31:26, 30:33, 14:32)

Счет в серии 1:2

Майами: Драгич (23 + 8 передач), Ричардсон (14), Дж. Джонсон (12 + 7 подборов), Т. Джонсон (10), Уайтсайд (5) – старт; Уинслоу (19 + 10 подборов), Олиник (9+ 3 блок-шота), Уэйд (8), Адебайо (5), Эллингтон (3), Макгрудер (0), Бээбит (0).

Филадельфия: Эмбиид (23 + 7 подборов + 3 блок-шота), Шарич (21 + 7 подборов), Симмонс (19 + 12 подборов + 7 передач), Ковингтон (11), Редик (10) – старт; Белинелли (21), Ильясова (8), Андерсон (6), Макконнелл (5), Джонсон (4).

Новый Орлеан – Портленд – 119:102 (36:20, 28:25, 27:25, 28:32)

Счет в серии 3:0

Новый Орлеан: Миротич (30 + 8 подборов), Дэвис (28 + 11 подборов), Холидэй (16 + 7 подборов), Рондо (16 + 11 подборов), Мур (4) – старт; Миллер (8), Кларк (7), Кроуфорд (5), Хилл (4), Лиггинс (1), Диалло (0), Окафор (0).

Портленд: Макколлум (22), Амину (21 + 8 подборов), Лиллард (20), Нуркич (5 + 7 подборов), Харклесс (5) – старт; Ленард (6), Коллинз (6), Лэйман (6), Напьер (5), Свэниган (3), Болдуин (1), Дэвис (0 + 8 подборов), Коннотон (0).

Сан-Антонио – Голден Стэйт – 97:110 (23:26, 23:26, 26:32, 25:26)

Счет в серии 0:3

Сан-Антонио: Олдридж (18 + 10 подборов), Миллс (14), Гэй (11 + 6 подборов), Грин (9), Мюррей (9) – старт; Паркер (16), Андерсон (6), Газоль (6 + 7 подборов), Бертанс (5), Форбс (3), Джинобили (0), Пол (0), Уайт (0).

Голден Стэйт: Дюрант (26 + 9 подборов + 6 передач), Томпсон (19), Игудала (10), Грин (10 + 6 подборов + 7 передач), Макги (6) – старт; Ливингстон (16), Кук (12), Луни (4), Янг (3), Джонс (2), Уэст (2), Белл (0).