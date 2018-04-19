"Кливленд" обыграл "Индиану", "Юта" сравняла счет в серии с "Оклахомой" в плей-офф НБА

Состоялись очередные матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Накануне состоялись очередные матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Кливленд" обыграл "Индиану" - 100:97 и сравнял счет в серии (1:1). "Оклахома" уступила "Юте" и не смогла сохранить преимущество после победы в первой игре - здесь также счет в серии 1:1. Кливленд – Индиана 100:97 (33:18, 25:28, 16:21, 26:30) Счет в серии 1:1 Кливленд: Джеймс (46 + 12 подборов), Лав (15 + 8 подборов), Корвер (12), Хилл (6), Смит (5) – старт; Кальдерон (5), Худ (5), Нэнс (2), Кларксон (2), Грин (2). Индиана: Оладипо (22 + 6 потерь), Тернер (18), Коллисон (16 + 6 подборов), Богданович (8), Янг (8 + 6 подборов) – старт; Стивенсон (10), Джозеф (6), Сабонис (6), Букер (3), Робинсон (0). Оклахома-Сити – Юта 95:102 (25:26, 21:27, 33:21, 16:28) Счет в серии 1:1 Оклахома: Уэстбрук (19 + 9 подборов + 13 передач), Джордж (18 + 10 подборов), Энтони (17 + 9 подборов), Брюэр (11), Адамс (9 + 7 подборов) – старт; Грант (13 + 6 подборов), Фелтон (8), Абринес (0), Паттерсон (0). Юта: Митчалл (28 + 6 подборов), Рубио (22 + 7 подборов + 9 передач), Фэйворс (20 + 16 подборов), Гобер (13 + 15 подборов), Инглс (3) – старт; Жеребко (10), О'Нил (3), Экзам (2), Краудер (1). Хьюстон – Миннесота 102:82 (18:23, 37:17, 25:18, 22:24) Счет в серии 2:0 Хьюстон: Пол (27 + 8 передач), Харден (12 + 7 передач), Ариза (15), Капела (8 + 16 подборов), Такер (6) – старт; Грин (21 + 12 подборов), Гордон (9), Джонсон (2), Чжоу (2), Нене (0), Онуаку (0), Джексон (0). Миннесота: Уиггинс (13 + 8 подборов), Батлер (11), Гибсон (8), Тиг (8), Таунс (5 + 10 подборов) – старт; Бьелица (16 + 8 подборов), Роуз (9), Кроуфорд (8), Джонс (0), Дженг (0 + 3 блок-шота).

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