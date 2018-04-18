"Днепр" обыграл "Химик" и стал вторым финалистом Суперлиги

Команда Дениса Журавлева встретится в финальной серии плей-офф с "Черкасскими Мавпами".

«Днепр» добыл победу во втором выездном поединке против «Химика» и вышел в финал баскетбольной Суперлиги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели не очень результативное начало встречи, но к концу первой четверти «Днепр» набрал пятиочковое преимущество, а перед большим перерывом практически удвоил его. Во второй половине встречи команда Дениса Журавлева начала попросту громить соперника – провела ударную четверть и увеличила отрыв к 20 очкам. Вот только «Химик» не позволил себе потерпеть такое фиаско в родных стенах и в последней 10-минутке едва не сравнял счет.

«Днепр» все же сумел удержать преимущество и добыл третью победу в серии, тем самым завершив полуфинальную серию в свою пользу.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал

«Химик» – «Днепр» 69:75 (13:18, 15:19, 13:24, 28:14)

«Химик»: Колтер (5 + 4 передачи), Рябчук (4), Эрианс (24 + 4 перехвата), Мальчевский, Антипов (4) — старт; Петров (2 + 6 передач + 5 потерь), Павлов (13), Марченко (6), Сидоров (3).

«Днепр»: Вильховецкий (15 + 5 подборов), Шундель (4 + 5 потерь), Ревзин (6), Глебов (17 + 7 подборов), Тимофеенко (20 + 13 подборов) — старт; Закурдаев (3), Шевченко (7 + 9 подборов), Мироненко (3 + 4 подбора), Сизов (0 + 7 подборов + 4 передачи).

Счет в серии — 1:3

Таким образом, команда Журавлева взяла реванш за прошлогодний сезон, когда уступила южненцам на этой же стадии плей-офф.

Напомним, вторым финалистом Суперлиги стали «Черкасские Мавпы».