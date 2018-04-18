"Торонто" и "Бостон" выиграли вторые матчи в плей-офф НБА

"Торонто" обыграл "Вашингтон", "Бостон" был сильнее "Милуоки".

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча первого раунда серии плей-офф - 1/8 финала, в которых "Торонто Рэпторс" и "Бостон Селтикс" одержали вторые победы над своими соперниками.

"Торонто" обыграл "Вашингтон Уизардс" со счетом 130:119, а "Бостон" был сильнее "Милуоки Бакс" - 120:106, сообщает официальный сайт лиги.

Лидер "Торонто" Демар Дерозан набрал в игре 37 очков.и стал безусловно лучшим не только в своей команде, но и в матче в целом. В игре "Бостона" и "Милуоки" в составе победителей 30 очков набрал Джейлин Браун. В составе "Бакс" такой же очковый показатель у Янниса Адетокунбо.

НБА. Плей-офф, 1/8 финала.

17 апреля.

Торонто – Вашингтон 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29)

Счет в серии 2:0

Торонто: ДеРозан (37), Валанчюнас (19 + 14 подборов), Лаури (13 + 7 подборов + 12 передач), Ибака (10 + 9 подборов + 3 блок-шота), Ануноби (9) – старт; Майлз (18), Сиакам (6), Пелтль (4), Браун (3), ВанВлит (0), Пауэлл (0), Ногейра (0).

Вашингтон: Уолл (29 + 9 передач + 4 блок-шота), Портер (12), Бил (9), Моррис (6), Гортат (0) – старт; Скотт (20), Лоусон (14 + 8 передач), Убре (14), Маинми (12), Саторански (3).

Бостон – Милуоки 120:106 (33:22, 27:29, 30:24, 30:31)

Счет в серии 2:0

Бостон: Браун (30), Розир (23 + 8 передач), Хорфорд (16), Бэйнс (6 + 6 подборов), Тейтум (4 + 7 подборов) – старт; Моррис (18), Монро (12), Ларкин (11), Ябуселе (0), Надер (0), Оджелей (0).

Милуоки: Адетокумбо (30 + 9 подборов + 8 передач), Миддлтон (25), Хенсон (12 + 6 подборов), Бледсоу (12 + 7 подборов), Снелл (2) – старт; Мухаммад (11), Брогдон (10), Браун (4), Зеллер (0), Паркер (0), Терри (0), Деллаведова (0), Макер (0).

Портленд – Новый Орлеан 102:111 (23:25, 36:29, 19:33, 24:24)

Счет в серии 1:1

Портленд: Макколлум (22 + 6 передач), Лиллард (17 + 7 потерь), Амину (14 + 15 подборов), Нуркич (13), Тернер (0) – старт; Коллинз (12), Харклесс (11), Коннотон (9), Дэвис (4 + 6 подборов), Болдуин (0).

Новый Орлеан: Холидэй (33 + 9 передач), Дэвис (22 + 13 подборов + 5 потерь), Миротич (17 + 8 подборов), Рондо (16 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь), Мур (8) – старт; Миллер (8), Хилл (4), Кларк (3), Диалло (0).