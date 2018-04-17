"Майами" обыграл "Филадельфию", "Голден Стейт" - "Сан-Антонио" - в матчах плей-офф НБА

За океаном набирают ход матчи решающей части сезона.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два матча первого раунда плей-офф, в которых "Майами Хит" обыграл "Филадельфию 76", а "Голден Стейт Уорриорз" - "Сан-Антонио Сперс".

"Голден Стейт" выиграл со счетом 116:101, сообщает официальный сайт лиги.

Лидеры "Уорриорз" Кевин Дюрант (32 очка) и Клей Томпсон (31) набрали в сумме 63 балла. А лучший бомбардин "Сперс" ЛаМаркус Олдридж 34 балла.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала.

16 апреля.

Филадельфия – Майами 103:113 (29:22, 13:34, 33:30, 28:27)

Счет в серии 1:1

Филадельфия: Симмонс (24 + 9 подборов + 8 передач), Шарич (23 + 9 подборов + 5 потерь), Ильясова (14 + 11 подборов), Редик (11), Ковингтон (7 + 8 подборов) – старт; Белинелли (16), Джонсон (6 + 7 подборов), Макконнелл (2), Фульц (0), Холмс (0).

Майами: Драгич (20), Дж. Джонсон (18 + 7 подборов), Ричардсон (14 + 3 блок-шота), Т. Джонсон (5), Уайтсайд (4) – старт; Уэйд (28 + 7 подборов), Эллингтон (11), Олиник (11), Уинслоу (2), Адебайо (0), Макгрудер (0).

Голден Стэйт – Сан-Антонио 116:101 (23:25, 24:28, 33:22, 36:26)

Счет в серии 2:0

Голден Стэйт: Дюрант (32 + 6 подборов + 6 передач), Томпсон (31), Игудала (14 + 7 подборов), Макги (10 + 7 подборов), Грин (9 + 6 передач) – старт; Уэст (10), Кук (6), Луни (2), Ливингстон (2), Янг (0), Белл (0), Джонс (0).

Сан-Антонио: Олдридж (34 + 12 подборов), Миллс (21), Гэй (120, Мюррей (4), Грин (0) – старт; Газоль (12), Джинобили (10), Бертанс (5), Паркер (2), Андерсон (1), Форбс (0), Уайт (0).