"Черкасские Мавпы" стали первым финалистом баскетбольной Суперлиги

Команда в трех матчах одолела МБК "Николаев".

В Николаеве завершился третий матч серии 1/2 финала чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Черкасские Мавпы" обыграли местный МБК и досрочно вышли в финал соревнований.

Игра завершилась со счетом 57:59, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперники вяло начали матч, набрав на двоих четыре очка за стартовые четыре минуты четверти. Во второй половине первого игрового отрезка команды начали попадать, однако низкий процент реализации в дебюте матча сказался на результативности. Во второй четверти команды улучшили свои бросковые показатели, обменявшись по ходу десятиминутки мини-рывками, однако последнее слово осталось за хозяевами, которые сохранили преимущество и выиграли первую половину с 5-очковым отрывом. Главным героем 3 составе команды Поляха стал Давидюк, который при отсутствии Кушнирова взял на себя роль лидера и набрал 10 очков за половину, продемонстрировав эффективную и эффектную игру в краске. У Обезьян надо отметить Конева, который выйдя со скамейки, стал лучшим в составе гостей к большому перерыву 10 очков + 5 подборов.

В середине третьей четверти Обезьяны впервые в этом матче ийшли вперед, однако лидерство сохраняли недолго. Несмотря на полезную игру Конате, который провел отличный отрезок в атаке, Николаев сумел вернуть символическую преимущество в два очка перед решающим отрезком игры.

В четвертой четверти команды начинали все сначала - за 5 минут до окончания основного времени счет был 53:53. На два очка от Мусиенко пятью баллами подряд ответил Конев. Давидюк за 60 секунд до конца матча сократил отставание до одного очка, после чего Николаев сумел відзахищався и имел возможность вернуть себе лидерство, однако вместо этого допустил потерю - на передаче ошибся Попов. В следующей атаке Конев реализовал 1 из 2 штрафных и, как оказалось, установил окончательный счет матча.

Николаев имел возможность перевести игру в овертайм или даже вернуть лидерство, однако Носков не смог один в один обыграть Дэвиса, допустив потерю. Обезьяны могли поставить точку в напряженном матче, однако американец, после перехвата не сумел реализовать лейап. Полях взял тайм-аут, чтобы организовать последнюю атаку своей командных, однако у хозяев была только 1 секунда на атаку - бросок был очень неточным.

В итоге, уступая по ходу большей части матча, Обезьяны сумели перехватить инициативу и довести поединок до победы. Команда Максима Михельсона всухую выиграла полуфинальную серию плей-офф и впервые в истории клуба вышла в финал чемпионата Украины.

Суперлига. Полуфинал. Третий матч

МБК Николаев - Черкасские Мавпы 57:59 (16:12, 21:20, 12:15, 8:12)

Николаев: Давидюк 20 + 8 подборов, Онуфриев 7 + 7 підбиранб, Тонченко 6 + 2 передачи, Носков 4 +5 подборов - 6 потерь, Мусиенко 2 - старт, Попов 11 + 5 подборов + 4 передачи - 4 потери, Иванов 5, Хохоник 2, Жуковский 0, Аникиенко 0

Черкасские Обезьяны: Дэвис 8 + 9 подборов + 4 передачи - 6 потерь, Липовцев 6 + 6 подборов + 4 перехвата, Бояркин 5, Кольченко 5, Ткаченко 0 + 5 подборов - старт, Конев 20 + 9 подборов, Конате 15 + 4 подбора, Беллфилд 0

Счет в серии - 0:3