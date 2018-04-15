"Голден Стейт" обыграл "Сан-Антонио" в первом матче плей-офф НБА

Матч завершился со счетом 113:92

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации стартовал плей-офф сезона, где в первом матче "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Сан-Антонио Сперс".

Матч завершился со счетом 113:92, сообщает официальный сайт лиги.

Кевин Дюрант в этом матче набрал 24 очка и уступил пальму первенства в гонке бомбардиров Клею Томпсону (27). У Ламаркуса Олдриджа из "Сан-Антонио" в активе лишь 14 баллов.

НБА. 1/8 финала.

14 апреля

Голден Стэйт – Сан-Антонио 113:92 (28:17, 29:24, 29:22, 27:29)

Счет в серии 1:0

Голден Стэйт: Томпсон (27), Дюрэнт (24 + 8 подборов + 7 передач), Макги (15), Грин (12 + 8 подборов + 11 передач), Игудала (3 + 7 подборов) – старт; Ливингстон (11), Луни (6), Кук (5), Уэст (4), Янг (3), Белл (3), Джонс (0).

Сан-Антонио: Олдридж (14), Мюррей (8), Грин (6), Миллс (5), Андерсон (0) – старт; Гэй (15), Форбс (14), Джинобили (9), Уайт (7), Пау Газоль (6), Бертанс (4), Паркер (2), Ловернь (2).

Торонто – Вашингтон 114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21)

Счет в серии 1:0

Торонто: Ибака (23 + 12 подборов), ДеРозан (17 + 6 передач), Ануноби (12), Лаури (11 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (9 + 9 подборов) – старт; Райт (18), Майлз (12), Сиакам (9), Пелтль (2), Ногейра (1), Пауэлл (0).

Вашингтон: Уолл (23 + 15 передач + 5 потерь), Моррис (22 + 11 подборов + 6 передач), Бил (19), Гортат (12 + 6 подборов), Портер (9) – старт; Скотт (14), Убре (3), Маинми (2), Саторански (2), Фрэйзер (0).

Филадельфия – Майами 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25)

Счет в серии 1:0

Филадельфия: Редик (28), Шарич (20 + 6 подборов), Симмонс (17 + 9 подборов + 14 передач + 5 потерь), Ковингтон (9 + 7 подборов + 3 блок-шота), Джонсон (2 + 7 подборов) – старт; Белинелли (25), Ильясова (17 + 14 подборов), Фульц (5), Коркмаз (3), Макконнелл (2), Андерсон (2), Холмс (0).

Майами: Драгич (15), Дж. Джонсон (13), Т. Джонсон (9), Ричардсон (4), Уайтсайд (2 + 6 подборов) - старт; Олиник (26 + 7 подборов), Уэйд (11), Уинслоу (9 + 7 подборов), Эллингтон (6), Адебайо (6), Макгрудер (2), Бэббит (0).

Портленд – Новый Орлеан 95:97 (18:21, 18:24, 27:30, 32:22)

Счет в серии 0:1

Портленд: Макколлум (19), Лиллард (18 + 7 подборов + 7 передач), Тернер (13 + 7 подборов), Нуркич (11 + 11 подборов), Амину (7 + 7 подборов) – старт; Коллинз (8), Коннотон (7), Напьер (6), Дэвис (6 + 13 подборов), Болдуин (0), Ленард (0).

Новый Орлеан: Дэвис (35 + 14 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (21 + 7 подборов), Миротич (16 + 11 подборов + 4 блок-шота), Рондо (6 + 8 подборов + 17 передач), Мур (4) – старт; Кларк (10), Хилл (3), Диалло (2), Миллер (0).