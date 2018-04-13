"Днепр" на нервах обыграл "Химик" в полуфинале баскетбольной Суперлиги

Днепряне повели в серии до трех побед со счетом 2:0.

Во втором матче полуфинальной серии баскетбольной Суперлиги «Днепр» выиграл у «Химика».

В отличие от первой игры, где днепряне имели безоговорочное преимущество, второй поединок прошел по другому сценарию: «Химик» долгое время был впереди в счете.

Первую половину южненцы выиграли с преимуществом в 17 очков, но после большого перерыва этот гандикап начал стремительно таять. За три минуты до конца основного времени «Днепр» сравнял счет и показалось, что очень вероятным будет овертайм. Однако лидеры «Днепра» не стали откладывать дело в долгий ящик, а «Химик» выглядел полностью деморализованным и за последние несколько минут не смог набрать ни одного очка.

67:62 – «Днепр» повел в полуфинальной серии со счетом 2:0, и у «Химика» больше нет права на ошибку. Третий матч серии состоится 16 апреля в Южном.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч

«Днепр» — «Химик» 67:62 (14:10, 15:20, 11:15, 27:17) серия – 2:0

«Днепр»: Мишула (12 + 5 передач), Вильховецкий (3), Ревзин (8 + 6 подборов + 4 передачи), Глебов (13 + 10 подборов), Тимофеенко (17 + 5 подборов) — старт; Загреба, Шундель (7), Шевченко (7 + 5 подборов), Сизов (0 + 4 подбора).

«Химик»: Колтер (16), Рябчук (4), Эрианс (13 + 5 подборов), Мальчевский (4 + 8 подборов), Петров (7 + 8 подборов) — старт; Антипов (4), Павлов (3), Марченко, Сидоров (11 + 5 подборов).

Напомним, что в другой полуфинальной серии Суперлиги «Черкасские Мавпы» обыгрывают «Николаев» со счетом 2:0.