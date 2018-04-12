Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА

Игры плей-офф начнутся 15 апреля.

Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Восточная конференция «Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс» «Бостон Селтикс» – «Милуоки Бакс» «Филадельфия Сиксерс» – «Майами Хит» «Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс». Читайте такжеОпределились все участники Кубка Стэнли Западная конференция «Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» «Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс» «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» «Оклахома Сити Тандер» – «Юта Джаз». Игры плей-офф начнутся 15 апреля. Напомним, последние игры регулярного первенства состоялись в ночь на четверг.

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