Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА
12:14, 12 апреля 2018Баскетбол
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Игры плей-офф начнутся 15 апреля.
"Филадельфия" и "Милуоки" вышли в плей-офф НБА / REUTERS
Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Восточная конференция
«Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс»
«Бостон Селтикс» – «Милуоки Бакс»
«Филадельфия Сиксерс» – «Майами Хит»
«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс».
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Западная конференция
«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз»
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс»
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Оклахома Сити Тандер» – «Юта Джаз».
Игры плей-офф начнутся 15 апреля.
Напомним, последние игры регулярного первенства состоялись в ночь на четверг.
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