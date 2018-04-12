Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА

12:14, 12 апреля 2018
Баскетбол
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&quot;Филадельфия&quot; и &quot;Милуоки&quot; вышли в плей-офф НБА / REUTERS

Восточная конференция

«Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс»

«Бостон Селтикс» – «Милуоки Бакс»

«Филадельфия Сиксерс» – «Майами Хит»

«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс».

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Западная конференция

«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз»

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Оклахома Сити Тандер» – «Юта Джаз».

Игры плей-офф начнутся 15 апреля.

Напомним, последние игры регулярного первенства состоялись в ночь на четверг.

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Теги: #НБА