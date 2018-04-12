"Кливленд" проиграл "Нью-Йорку", "Майами" обыграл "Торонто" в НБА

Состоялись матчи регулярного первенства.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. "Кливленд" потерпел поражение в родных стенах от "Нью-Йорка". "Майами" одолел "Торонто" в овертайме. "Филадельфия" разгромила "Мемфис". Об этом сообщает официальный сайт турнира. Майами – Торонто 116:109 OT (27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4) Майами: Дж. Джонсон (11 + 6 подборов), Т. Джонсон (11 + 7 подборов), Уайтсайд (10 + 12 подборов), Ричардсон (6 + 6 подборов), Макгрудер (3) – старт; Эллингтон (32), Олиник (11 + 8 подборов), Уэйд (11), Уинслоу (11 + 8 подборов), Адебайо (10). Торонто: Лаури (28 + 10 подборов + 9 передач), ДеРозан (19 + 6 подборов), Валанчюнас (12 + 7 подборов + 3 блок-шота), Ануноби (5), Ибака (2) – старт; Пелтль (16 + 12 подборов), Райт (9), ВанВлит (7), Майлз (7), Сиакам (4), Пауэлл (0). Орландо – Вашингтон 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17) Орландо: Хезонья (15 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Гордон (11), Огастин (7), Айванду (5), Вучевич (2) – старт; Первис (16), Берч (13 + 9 подборов), Аффлало (12), Росс (8), Бийомбо (6), Мак (3), Артис (3), Спейтс (0). Вашингтон: Моррис (15 + 8 подборов), Бил (13), Саторански (13 + 9 подборов), Убре (9), Гортат (9 + 10 подборов) – старт; Микс (18), Скотт (10), Маинми (3), Робинсон (2), Фрэйзер (0). Филадельфия – Милуоки 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20) Филадельфия: Шарич (24), Белинелли (13), Джонсон (8 + 8 подборов), Ковингтон (5), Симмонс (4 + 6 подборов + 7 передач) – старт; Андерсон (25 + 6 подборов), Холмс (19 + 7 подборов), Макконнелл ()16 + 6 подборов + 7 передач), Фульц (13 + 10 подборов + 10 передач), Ильясова (3), Коркмаз (0). Милуоки: Адетокумбо (10 + 10 подборов + 5 потерь), Снелл (10), Бледсоу (6), Миддлтон (4), Хенсон (0) – старт; Паркер (25), Зеллер (8 + 9 подборов), Дженнингс (7), Макер (3), Терри (2), Деллаведова (2). Чикаго – Детройт 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25) Чикаго: Маркканен (20 + 8 подборов), Килпатрик (14), Нваба (13 + 6 подборов), Фелисио (10 + 6 подборов), Пэйн (6 + 9 подборов) – старт; Портис (11 + 8 подборов), Грант (10), Арчидиаконо (3), Ашик (0). Детройт: Кеннард (23), Толливер (18), Морлэнд (16 + 17 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (11), Джексон (7 + 10 передач) – старт; Элленсон (14 + 10 подборов), Смит (13), Эннис (8), Гэллоуэй (7), Фелдер (2), Хирн (0). Новый Орлеан – Сан-Антонио 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26) Новый Орлеан: Холидэй (23 + 7 передач + 6 потерь), Дэвис (22 + 15 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Миротич (21 + 15 подборов), Рондо (19 + 14 подборов), Мур (13) – старт; Кларк (11), Миллер (7), Хилл (2), Диалло (2), Кроуфорд (2), Лиггинс (0), Кук (0). Сан-Антонио: Мюррей (11 + 6 подборов), Олдридж (11), Андерсон (10), Грин (8), Миллс (0) – старт; Паркер (11), Форбс (10), Пол (10), Гэй (8 + 7 подборов), Джинобили (6), Газоль (6 + 7 подборов), Бертанс (4), Ловернь (3). Кливленд – Нью-Йорк 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26) Кливленд: Осман (18 + 7 подборов + 6 передач), Джеймс (10), Нэнс (4 + 6 подборов), Хилл (4), Грин (2) – старт; Холланд (21), Жижич (20 + 7 подборов), Томпсон (10 + 9 подборов), Перрантес (4), Перкинс (3), Кларксон (2), Смит (0), Кальдерон (0). Нью-Йорк: Берк (19 + 9 передач), Ниликина (16), Бизли (12 + 6 подборов), О'Куинн (6), Томас (2) – старт; Корнет (23), Хикс (15), Дотсон (11 + 10 подборов), Джек (6). Бостон – Бруклин 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27) Бостон: Бэйнс (26 + 14 подборов), Ябуселе (16), Ларкин (12 + 10 подборов + 7 передач), Надер (9 + 8 подборов), Берд (7 + 7 подборов) – старт; Гибсон (18), Монро (9 + 9 подборов), Оджелей (7 + 6 подборов), Аллен (6). Бруклин: Крэбб (16 + 7 подборов), ЛеВерт (11 + 6 передач), Расселл (11), Аллен (10 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (0) – старт; Стаускас (18), Эйси (8), Каннингем (8 + 6 подборов), Мозгов (7 + 6 подборов), Дойл (6), Уэбб (2). Миннесота – Денвер 112:106 OT (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5) Миннесота: Батлер (31), Таунс (26 + 14 подборов), Уиггинс (18), Тиг (17 + 7 передач), Гибсон (8 + 6 подборов) – старт; Дженг (5), Джонс (3), Кроуфорд (2), Роуз (2), Бьелица (0). Денвер: Йокич (35 + 10 подборов), Бартон (24 + 8 подборов), Мюррей (20 + 6 подборов + 6 передач), Миллсэп (10 + 7 подборов), Чендлер (0 + 9 подборов) – старт; Г. Харрис (10), Д. Харрис (4), Пламли (3), Крэйг (0). Оклахома-Сити – Мемфис 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27) Оклахома: Джордж (40), Адамс (24 + 7 подборов), Брюэр (17), Энтони (10), Уэстбрук (6 + 20 подборов + 19 передач + 5 потерь) – старт; Фернюсон (12), Грант (12), Фелтон (9), Паттерсон (3), Хьюстис (3), Коллисон (1), Хэмилтон (0), Джонсон (0). Мемфис: Брукс (36 + 7 подборов), Симмонс (150, Маклемор (14), Рэбб (12 + 13 подборов), Дэвис (6 + 8 подборов) – старт; Джонсон (13), Челмерс (13), Брукс (9), Хенри (5). Портленд – Юта 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34) Портленд: Лиллард (36 + 10 передач), Макколлум (19), Нуркич (13 + 9 подборов), Амину (5 + 9 подборов), Тернер (4) – старт; Напьер (9), Болдуин (5), Коннотон (5), Дэвис (4 + 8 подборов), Коллинз (2), Лэйман (0), Свэниган (0). Юта: Митчелл (17 + 6 подборов), Рубио (17), Гобер (13 + 13 подборов), Фэйворс (10 + 6 подборов + 4 блок-шота), Инглс (5) – старт; Краудер (12 + 6 подборов), Экзам (6), О'Нил (6 + 8 подборов), Жеребко (5), Юдо (2), Нето (0). Клипперс – Лейкерс 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23) Клипперс: Харрис (23), Торнвелл (12), Джонсон (9), Джордан (6 + 9 подборов), Риверс (1 + 6 передач) – старт; Харрелл (15), Марьянович (12 + 10 подборов), Деккер (10 + 8 подборов), Уильямс (8), Уоллес (4). Лейкерс: Харт (30), Карусо (15 + 7 подборов), Лопес (14), Рэндл (6), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Пэйтон (25 + 12 подборов), Эннис (6), Зубац (6 + 3 блок-шота), Ингрэм (5 + 6 передач), Уиэр (2). Сакраменто – Хьюстон 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20) Сакраменто: Коули-Стайн (22 + 11 подборов), Богданович (12), Фокс (11 + 8 подборов + 4 блок-шота), Сэмпсон (11), Джексон (0) – старт; Хилд (14), Картер (12), Кули (10), Хэйс (4). Хьюстон: Грин (31), Хантер (19), Блэк (12 + 11 подборов), Джонсон (4), Такер (3 + 10 подборов) – старт; Джексон (8), Онуаку (4), Чжоу (2 + 4 блок-шота).

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