"Днепр" разгромил "Химик" в первом матче полуфинальной серии баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 96:62.

Состоялся первый полуфинальный матч плей-офф баскетбольной Суперлиги. "Днепр" на своем паркете уверенно обыграл "Химик", сообщает официальный сайт соревнований.

Борьбу болельщики увидели лишь в стартовой четверти, а после на площадке осталась одна команда - «Днепр». Подопечные Дениса Журавлева имели подавляющее игровое преимущество, с каждой десятиминуткой существенно увеличивая свой отрыв, который к концу матча составил 34 очка.

Самым результативным игроком поединка стал Станислав Тимофеенко, набравший 23 балла.

Отметим, что эта победа стала уже шестой для «Днепра» над «Химиком» в текущем сезоне. Ранее днепряне четырежды обыгрывали южненцев в регулярном чемпионате, а также в финале Кубка Украины.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал

«Днепр» - «Химик» 96:62 (18:20, 24:9, 29:17, 25:16)

«Днепр»: Мишула (4 + 7 передач), Вильховецкий (2 + 4 передачи), Ревзин (20 + 6 подборов), Глебов (5 + 5 подборов + 5 передач), Тимофеенко (23 + 4 подбора) — старт; Загреба (4), Шундель (9), Закурдаев (1), Шевченко (0 + 6 подборов), Мироненко (15 + 6 подборов), Сизов (13 + 5 подборов)

«Химик»: Колтер (11), Марченко (2 + 4 передачи), Эрианс (4), Павлов (10 + 5 подборов + 4 передачи), Антипов (11) — старт; Мальчевский (15 + 10 подборов), Рябчук, Петров (7), Сидоров (2), Сивир.

Напомним, в другом полуфинале «Мавпы» выиграли у «Николаева».