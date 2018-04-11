"Финикс" украинца Лэня переиграл "Даллас" в предпоследний день регулярного чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 124:97.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации сстоялись шесть игр регулярного чемпионата, в одной из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Даллас Маверикс".

Игра завершилась со счетом 124:97, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь в этой игре вышел в стартовом составе своей команды, набрал 18 очков, сделал 4 подбора, 6 передач, 1 блок-шот и допустил 2 потери за 26:53 минуты, проведенные на площадке.

Этот матч стал последним для "Санс" в нынешнем сезоне. Завтра, в последний день регулярного чемпионата, состоятся 12 матчей, где участие "Финикса" не предусмотрено.

НБА. Регулярный чемпионат.

10 апреля.

Индиана – Шарлотт 93:119 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32)

Индиана: Робинсон (13 + 8 подборов), Коллинсон (9 + 13 подборов), Стивенсон (9 + 13 подборов), Букер (6), Тернер (2) – старт; Лиф (13), Джефферсон (12), Сабонис (10 + 10 подборов), Янг (7), Джозеф (6 + 8 передач), Самнер (2), Пойтресс (0), Анигбогу (0).

Шарлотт: Уильямс (15), Уокер (15), Ховард (14 + 17 подборов), Батюм (14 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (4) – старт; Камински (24 + 7 подборов), Монк (17), Стоун (6 + 6 передач), Эрнангомес (6 + 10 подборов), Лэмб (4), Пейдж (0).

Атланта – Филадельфия 113:121 (32:27, 23:34, 24:28, 34:32)

Атланта: Принс (27 + 6 передач), Дедмон (14 + 7 подборов + 3 блок-шота), Коллинз (13 + 9 подборов), Бембри (7 + 7 передач + 5 перехватов), Ли (7) – старт; Дорси (17), Тэйлор (10), Мускала (9), Кливленд (5), Пламли (4).

Филадельфия: Редик (28), Джонсон (15 + 8 передач), Симмонс (14 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ковингтон (6 + 8 подборов + 3 блок-шота), Шарич (0) – старт; Ильясова (26 + 8 подборов), Белинелли (20), Холмс (8), Фульц (4), Макконнелл (0).

Вашингтон – Бостон 113:101 (22:30, 30:24, 27:18, 34:29)

Вашингтон: Уолл (29 + 7 подборов + 12 передач + 3 блок-шота + 7 потерь), Бил (19) , Моррис (13), Портер (12), Гортат (4) – старт; Скотт (12 + 8 подборов), Убре (11), Саторански (7), Моинми (3 + 8 подборов), Сешнс (3), Фрэйзер (0), Смит (0).

Бостон: Браун (27), Тейтум (12), Хорфорд (10 + 14 подборов), Розир (8 + 6 передач), Бэйнс (5 + 6 подборов) – старт; Монро (10 + 6 подборов), Моррис (6), Аллен (6), Гибсон (5), Оджелей (5), Берд (3), Ларкин (2), Надер (2).

Даллас – Финикс 97:124 (26:29, 28:15, 22:39, 21:41)

Даллас: Мотли (21 + 6 подборов), Харрисон (16), Финни-Смит (14 + 7 подборов), Коллинсуорт (10 + 11 подборов + 8 передач), Пауэлл (8) – старт; Джонс (15), Клебер (10), Феррел (3).

Финикс: Лэнь (18 + 4 подбора + 6 передач + 1 блок-шот + 2 потери; 26:53 минуты), Харрисон (18 + 10 передач), Хаус (16 + 8 подборов), Бендер (15 + 13 подборов), Рид (2) – старт; Питерс (36 + 9 подборов), Юлис (14 + 8 передач), Дадли (5).

Юта – Голден Стэйт 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23)

Юта: Митчелл (22), Фэйворс (16 + 9 подборов), Гобер (13), Рубио (13), Инглс (4 + 8 передач) – старт; Жеребко (14 + 6 подборов), Краудер (11 + 6 подборов), О'Нил (9), Экзам (6), Нето (4), Беркс (3), Юдо (2), Ньянг (2)

Голден Стэйт: Томпсон (23), Дюрант (13), Кук (8), Грин (4 + 5 блок-шотов), Пачулия (4 + 6 подборов) – старт; Луни (12), Янг (6), Макги (5), Ливингстон (2), Белл (2), Уэст (0), Джонс (0).

Лейкерс – Хьюстон 99:105 (16:23, 32:33, 27:26, 24:23)

Лейкерс: Харт (20 + 7 подборов), Рэндл (17 + 8 подборов), Лопес (12), Карусо (9 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Ингрэм (19), Эннис (10), Фрай (4), Уиэр (3), Зубац (2), Пэйтон (0), Брайант (0).

Хьюстон: Пол (22 + 6 передач), Харден (21 + 10 передач + 6 потерь), Капела (10 + 12 подборов), Ариза (6), Такер (6 + 8 подборов) – старт; Грин (16 + 6 подборов), Джонсон (9), Гордон (6), Мба а Муте (2), Нене (2), Блэк (2), Куортермэн (2), Чжоу (1).