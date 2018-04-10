"Черкасские Мавпы" выиграли первый матч полуфинальной серии у "Николаева"

Игра завершилась со счетом 91:78

"Черкасские Мавпы" одержали достаточно уверенную победу в стартовом матче полуфинальной серии с МБК "Николаев", выиграв домашний матч со счетом 91:78.

"Мавпы" начали матч в своем фирменном стиле. Хозяева играли в атаке раскованно, разнообразно и командно, быстро реализовав 6 из 8 трехочковых и набрав 28 очков за стартовую десятиминутку, сообщает официальный сайт соревнований.

Однако под конец игрового отрезка команда Михельсона дала сбой, промахнувшись три подряд дальних броска за последние 15 секунд четверти, а "корабелы" сумели сократить отставание до 6 очков. Отличный отрезок провел Давидюк, чья активная игра на обеих сторонах площадки помогла гостям немного выровнять игру.

Как оказалось, всплеск в игре гостей был эпизодическим. Обезьяны продолжили гнуть свою линию во второй четверти и в итоге перед большим перерывом получили 13 очков преимущества. Уже после 20 минут игры 4 фолы в пассив записал разыгрывающий “корабелов” Тонченко, а 13 потерь стали серьезной проблемой для команды Поляха в первой половине.

Вторую часть игры хозяева начали с рывка 8:0, который дал Обезьянам рекордные в этом матче 20 очков преимущества. Полях отреагировал тайм-аутом, после которого Давидюк ответил двумя точными трехочковыми, однако отрыв хозяев никуда не делся. Подопечные Михельсона продолжали активно двигать мяч в атаке, раз за разом выводя своих снайперов на открытые броски, а те, в свою очередь, не подводили.

На заключительном отрезке игры Обезьяны сбавили обороты, чем воспользовались гости. Надо отдать должное николаевцам, которые, несмотря на солидный гандикап соперника, не опускали руки и сумели сократить отставание до 9 очков. Однако на большее команды Поляха не хватило. Точные штрафные и результативный проход Кольченка, а также трехочковый от Кобца сняли все вопросы в этом матче.

Второй матч серии команды проведут также в Черкассах – поединок состоится в четверг 12 апреля в 19:00.

Суперлига Пари-Матч. Полуфинал. Первый матч

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы – МБК Николаев 91:78 (28:22, 21:14, 22:19, 20:23)

Черкасские Обезьяны: Дэвис 16 + 8 подборов + 3 передачи + 2 перехвата - 2 потери, Бояркин 12 + 4 передачи + 3 перехвата, Ткаченко 10 + 5 подборов, Кольченко 9, Липовцев 7 – старт, Кобец 20, Конев 12 + 5 подборов + 3 передачи), Конате 3, Беллфилд 2 + 4 передач, Руслов 0, Скапінцев 0, Нагорный 0

МБК Николаев: Кушниров 14 очков + 11 подборов – 3 потери, Онуфриев 11, Попов 6, Мусиенко 6, Тонченко 6 + 6 передач – 6 потерь – старт, Давидюк 12, Носков 9 + 6 подборов – 3 потери, Аникиенко 9 + 5 подборов – 3 потери, Иванов 3, Бобров-2, Жуковский 0, Хохоник 0