Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперников по группе ЧМ-2018.
18:24, 10 апреля 2018Баскетбол
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Украина сыграет в Группе D, где ее соперниками стали сборные Латвии, Хорватии, Иордании и Нигерии.
Сборная Украины узнала соперников по группе ЧМ / facebook.com/UkrBasket
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала своих соперников на чемпионате мира 2018 года.
Украина сыграет в Группе D, где ее соперниками стали сборные Латвии, Хорватии, Иордании и Нигерии, сообщает Федерация баскетбола Украины.
В четвертьфинал из каждой группы выходит по две команды. Финальная часть турнира пройдет на Филиппинах с 8 по 12 июня.
Мужская сборная по баскетболу 3х3 в данный момент занимает пятое место в рейтинге самых сильных сборных мира по этому вида спорта, уступая лишь Сербии, России, Словении и Латвии.
На прошлогоднем чемпионате мира украинцы заняли третье место, переиграв в борьбе за бронзу Словению со счетом 16:13.
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