Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперников по группе ЧМ-2018.

18:24, 10 апреля 2018
Баскетбол
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Сборная Украины узнала соперников по группе ЧМ / facebook.com/UkrBasket

Украина сыграет в Группе D, где ее соперниками стали сборные Латвии, Хорватии, Иордании и Нигерии, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В четвертьфинал из каждой группы выходит по две команды. Финальная часть турнира пройдет на Филиппинах с 8 по 12 июня.

Мужская сборная по баскетболу 3х3 в данный момент занимает пятое место в рейтинге самых сильных сборных мира по этому вида спорта, уступая лишь Сербии, России, Словении и Латвии.

На прошлогоднем чемпионате мира украинцы заняли третье место, переиграв в борьбе за бронзу Словению со счетом 16:13.

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Теги: #сборная Украины#баскетбол 3х3