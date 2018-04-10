Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперников по группе ЧМ-2018.

Украина сыграет в Группе D, где ее соперниками стали сборные Латвии, Хорватии, Иордании и Нигерии.

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала своих соперников на чемпионате мира 2018 года.

Украина сыграет в Группе D, где ее соперниками стали сборные Латвии, Хорватии, Иордании и Нигерии, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В четвертьфинал из каждой группы выходит по две команды. Финальная часть турнира пройдет на Филиппинах с 8 по 12 июня.

Мужская сборная по баскетболу 3х3 в данный момент занимает пятое место в рейтинге самых сильных сборных мира по этому вида спорта, уступая лишь Сербии, России, Словении и Латвии.

На прошлогоднем чемпионате мира украинцы заняли третье место, переиграв в борьбе за бронзу Словению со счетом 16:13.