Капитан сборной Украины объявил о пропуске матчей отбора ЧМ-2019

Центровой итальянского "Авеллино" Кирилл Фесенко не сыграет за сборную Украины против Турции и Латвии.

Центровой итальянского «Авеллино» Кирилл Фесенко заявил, что не поможет национальной сборной Украины по баскетболу в двух заключительных матчах первого этапа квалификации чемпионата мира-2019.

Об этом сообщает Xsport.

Фесенко отметил, что пропустит 3-6 месяцев из-за медицинской процедуры, которая у него запланирована по завершении сезона. Ее необходимость вызвана операцией на колене, которая была сделана еще летом прошлого года.

«Нет, я не приеду в сборную. Сразу после окончания сезона у меня намечена медицинская процедура. Как оказалось, мне не рассказали о полной картине положения дел после операции, которую мне сделали летом. Теперь мне потребуется 3-6 месяцев на восстановление.

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Да и в принципе, кому я там нужен? У нас есть Кравцов, есть Пустовой - они разрывают всех, они знают систему, они нравятся Мурзину. Зачем опять мне приходить и добавлять тренеру головной боли? Пустового ведь тоже просто так на «банку» не посадишь, да и меня с Кравцовым тоже. Считаю, что на данный момент я не нужен сборной. Ребята уже прыгнули выше головы на чемпионате Европы и хорошо выступили во время второго игрового окна».

Напомним, сборная Украины после четырех матчей первого раунда отбора занимает первое место в группе, имея в активе 3 победы.

В рамках летнего игрового окна подопечные Евгения Мурзина 28 июня сыграют на выезде против Турции, а 1 июля будут принимать команду Латвии.