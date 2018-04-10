"Оклахома" обыграла "Майами", "Нью-Йорк" уступил "Кливленду" в НБА
Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" одержал выездную победу над "Детройтом", сообщает официальный сайт турнира.
Детройт – Торонто 98:108 (32:32, 28:25, 20:28, 18:23)
Детройт: Кеннард (20 + 7 подборов), Джексон (16 + 9 передач), Толливер (13), Морлэнд (11 + 7 подборов), Джонсон (5) – старт; Смит (15), Элленсон (12), Гэллоуэй (6), Эннис (0).
Торонто: Валанчюнас (25 + 9 подборов), ДеРозан (16 + 7 передач), Лаури (11 + 6 подборов + 9 передач), Сиакам (10 + 6 подборов), Ануноби (8) – старт; Пелтль (12 + 7 подборов), Браун (11), Майлз (7), Райт (4), Маккинни (2), Пауэлл (2).
Нью-Йорк – Кливленд 109:123 (25:26, 24:35, 28:29, 32:33)
Нью-Йорк: Бизли (20), Ниликина (17 + 6 подборов), Томас (14 + 7 подборов), Берк (12 + 8 передач), О'Куинн (8) – старт; Ли (17 + 6 подборов), Дотсон (11), Корнет (6), Хикс (2), Джек (2).
Кливленд: Лав (28), Джеймс (26 + 6 подборов + 11 передач), Грин (10), Хилл (5), Корвер (2) – старт; Смит (16 + 7 подборов), Кларксон (16), Нэнс (10 + 6 подборов), Томпсон (5), Кальдерон (3), Жижич (2), Холланд (0), Осман (0).
Майами – Оклахома-Сити 93:115 (27:21, 25:28, 29:27, 12:39)
Майами: Ричардсон (18), Уайтсайд (16 + 8 подборов + 3 блок-шота), Т. Джонсон (12), Дж. Джонсон (11), Драгич (4 + 7 передач) – старт; Уинслоу (12 + 9 подборов), Адебайо (6), Уэйд (6 + 5 потерь), Олиник (5 + 6 подборов), Эллингтон (3), Макгрудер (0), Джонс (0).
Оклахома: Джордж (27), Уэстбрук (23 + 18 подборов + 13 передач), Энтони (11), Адамс (7), Брюэр (6) – старт; Грант (17), Фелтон (9), Паттерсон (7), Абринес (5), Фергюсон (3), Хьюстис (0), Коллисон (0), Джонсон (0).
Бруклин – Чикаго 114:105 (29:26, 33:29, 24:28, 28:22)
Бруклин: Крэбб (41), Расселл (21 + 6 подборов + 11 передач + 5 потерь), Динуидди (20 + 7 передач), Аллен (8 + 4 блок-шота), Холлис-Джефферсон (4 + 6 подборов) – старт; Дойл (8), Эйси (5), Каннингем (5), Стаускас (2).
Чикаго: Пэйн (15 + 6 передач), Холидэй (13), Нваба (11 + 10 подборов), Фелисои (10), Маркканен (10 + 6 подборов) – старт; Килпатрик (16), Портис (14 + 7 подборов), Арчидиаконо (9), Грант (7), Ашик (0).
Миннесота – Мемфис 113:94 (20:26, 36:27, 27:22, 30:19)
Миннесота: Таунс (24 + 18 подборов),Тиг (24 + 8 передач + 5 потерь), Батлер (15), Уиггинс (7 + 6 подборов), Гибсон (4) – старт; Роуз (13), Дженг (11 + 6 подборов), Джонс (8), Джордж-Хант (3), Кроуфорд (2), Бьелица (2),Брукс (0), Олдрич (0).
Мемфис: Маклемор (18 + 7 подборов), Д. Брукс (15), Рэбб (14 + 8 подборов), Дэвис (10), Симмонс (5) – старт; М. Брукс (14 + 5 потерь), Чалмерс (8), Хенри (6), Джонсон (4).
Милуоки – Орландо 102:86 (31:21, 14:21, 29:25, 28:19)
Милуоки: Бледсоу (20 + 12 подборов + 11 передач), Миддлтон (18 + 7 подборов + 6 передач), Паркер (16 + 9 подборов + 5 потерь), Снелл (9), Хенсон (6) – старт; Мухаммад (22 + 8 подборов), Зеллер (4), Дженнингс (3), Брогдон (20, Уилсон (2), Терри (0), Макер (0), Браун (0).
Орландо: Вучевич (17 + 10 подборов + 7 передач + 3 блок-шота), Хезонья (12), Гордон (12 + 6 потерь), Айванду (8), Огастин (7 + 9 передач + 7 потерь) – старт; Бийомбо (14 + 6 подборов), Берч (10 + 9 подборов), Мак (6), Первис (0), Артис (0).
Сан-Антонио – Сакраменто 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19)
Сан-Антонио: Олдридж (15 + 14 подборов), Миллс (14), Грин (4), Мюррей (4), Газоль (2) – старт; Гэй (18 + 6 подборов), Джинобили (17 + 6 подборов), Форбс (11), Андерсон (8), Паркер (2), Бертанс (2), Пол (0), Ловернь (0).
Сакраменто: Коули-Стайн (25 + 10 подборов), Фокс (21 + 7 передач + 5 потерь), Сэмпсон (6 + 7 подборов), Богданович (2), Джексон (0) – старт; Хилд (17), Хэйс (7 + 9 подборов), Кули (4), Картер (3), Кабокло (0).
Денвер – Портленд 88:82 (28:23, 14:26, 24:20, 22:13)
Денвер: Бартон (22 + 7 подборов + 5 потерь), Йокич (15 + 20 подборов + 11 передач), Мюррей (12 + 5 потерь), Чендлер (8 + 6 подборов), Миллсэп (6 + 9 подборов) – старт; Харрис (12), Пламли (8), Харрис (5), Крэйг (0), Лайлс (0).
Портленд: Лиллард (25), Нуркич (20 + 19 подборов), Макколлум (16 + 7 подборов), Амину (7 + 10 подборов), Тернер (4) – старт; Напьер (5), Коллинз (3), Свэниган (2), Коннотон (0), Дэвис (0), Ленард (0).
Клипперс – Новый Орлеан 100:113 (23:31, 26:28, 22:34, 29:20)
Клипперс: Харрис (11 + 6 подборов), Си Джей Уильямс (10), Уоллес (10), Джордан (9 + 15 подборов), Джонсон (6) – старт; Торнвелл (20 + 7 передач), Харрелл (15 + 8 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), Марьянович (12 + 9 подборов), Деккер (7 + 7 подборов).
Новый Орлеан: Дэвис (28 + 6 подборов), Миротич (24 + 16 подборов), Мур (19), Холидэй (8 + 11 подборов), Рондо (5 + 9 передач) – старт; Кларк (13 + 6 передач), Миллер (6), Диалло (6), Окафор (3), Кроуфорд (0), Лиггинс (0).