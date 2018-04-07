"Финикс" украинца Лэня проиграл "Новому Орлеану" в матче НБА

Игра завершилась со счетом 103:122.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в одном из кторых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в ссотаве проиграл "Нью-Орлеан Пеликанс".

Матч завершился со счетом 103:122, сообщает официальный сайт лиги.

На счету Лэня, который не попал в стартовую пятерку, 5 очков, 4 подбора, 2 передачи и 1 потеря за 28:57 минут, проведенных на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

06 апреля.

Орландо – Шарлотт 100:137 (25:43, 24:29, 26:31, 25:34)

Орландо: Огастин (19), Артис (12 + 6 подборов), Хезонья (11), Айванду (10), Бийомбо (7 + 8 подборов) – старт; Спейтс (14), Первис (12), Берч (12), Мак (3 + 11 передач) , Аффлало (0).

Шарлотт: Уильямс (18), Ховард (16 + 17 подборов + 4 блок-шота), Уокер (13), Батюм (9 + 6 подборов + 6 передач), Кидд-Гилкрист (4) – старт; Монк (26 + 8 передач), Камински (21), Лэмб (16), Уокер (13), Эрнангомес (11 + 12 подборов), Стоун (3), Пейдж (0).

Вашингтон – Атланта 97:103 (22:21, 26:31, 29:29, 20:22)

Вашингтон: Бил (32), Портер (10 + 7 подборов), Саторански (8), Гортат (6 + 11 подборов), Моррис (4) – старт; Убре (13 + 7 подборов), Скотт (7), Фрэйзер (7), Смит (6), Микс (4).

Атланта: Принс (23), Дедмон (12 + 14 подборов), Коллинз (10 + 10 подборов), Тэйлор (10), Бембри (5) – старт; Дорси (22), Ли (11 + 6 подборов), Мускала (7 + 9 подборов), Кливленд (3), Пламли (0).

Детройт – Даллас 113:106 OT (22:24, 31:30, 25:21, 23:26, 12:5)

Детройт: Джексон (24 + 7 передач), Драммонд (19 + 16 подборов), Толливер (16), Джонсон (11 + 6 подборов), Кеннард (2) – старт; Гэллоуэй (15), Элленсон (11), Смит (9), Эннис (4), Морлэнд (2 + 7 подборов).

Даллас: Мотли (26 + 12 подборов), Барнс (17), Финни-Смит (15 + 10 подборов), Пауэлл (13 + 7 подборов), Смит (7 + 8 передач) – старт; Клебер (7 + 6 подборов), Макдермотт (5), Феррел (5), Джонс (4), Коллинсуорт (4), Харрисон (3).

Филадельфия – Кливленд 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32)

Филадельфия: Редик (28), Симмонс (27 + 15 подборов +13 передач), Ковингтон (11 + 3 блок-шота), Джонсон (7), Шарич (3) – старт; Белинелли (23), Ильясова (17 +11 подборов), Фульц (10), Холмс (6), Макконнелл (0).

Кливленд: Джеймс (44 + 11 подборов + 11 передач +8 потерь), Грин (33), Лав (17 + 9 подборов), Осман (7 + 6 подборов), Худ (4) – старт; Смит (8), Кларксон (6), Корвер (5), Томпсон (4), Нэнс (2).

Бостон – Чикаго 111:104 (30:30, 25:28, 24:18, 32:28)

Бостон: Браун (32), Моррис (12), Розир (7 + 6 подборов), Ябуселе (6 + 6 подборов), Бэйнс (4 + 7 подборов) – старт; Монро (19 + 11 подборов + 10 передач), Берд (15), Гибсон (9), Лджелей (7), Ларкин (0 + 6 передач), Надер (0), Аллен (0).

Чикаго: Маркканен (20), Пэйн (11), Нваба (10), Фелисио (6 + 9 подборов), Холидэй (5 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Килпатрик (24), Грант (15 + 8 передач), Портис (6 + 7 подборов), Арчидиаконо (5 + 6 передач), Ашик (2).

Торонто – Индиана 92:73 (26:14, 19:19, 27:16, 20:24)

Торонто: Ибака (25 + 8 подборов), ДеРозан (12 + 8 передач), Лаури (9 + 9 передач+ 6 потерь), Валанчюнас (8 + 12 подборов), Ануноби (4) – старт; Пелтль (10), Райт (8), Сиакам (6), Майлз (6), Пауэлл (2), ВанВлит (2), Ногейра (0).

Индиана: Богданович (5), Оладипо (5), Т. Янг (4), Тернер (2), Коллинсон (2) – старт; Робинсон (12), Букер (11 + 6 подборов), Сабонис (8), Джозеф (6), Джефферсон (6), Дж. Янг (3), Лиф (3).

Нью-Йорк – Майами 122:98 (34:23, 29:27, 33:28, 26:20)

Нью-Йорк: Берк (17), Хардуэй (15), О'Куинн (14 + 14 подборов + 3 блок-шота), Ниликина (8 + 9 передач), Бизли (0) – старт; Дотсон (30 + 11 подборов), Корнет (17 + 8 подборов), Ли (10), Хикс (9), Джек (2), Мудиай (0).

Майами: Драгич (15), Уайтсайд (14 + 6 подборов), Дж. Джонсон (12), Т. Джонсон (9), Ричардсон (2) – старт; Олиник (11), Эллингтон (10), Уинслоу (9), Уэйд (7), Макгрудер (5), Адебайо (4), Бэббит (0).

Мемфис – Сакраменто 93:94 (22:25, 26:19, 15:24, 30:26)

Мемфис: М. Брукс (23 + 8 подборов), Д. Брукс (16 + 6 передач), Рэбб (12 + 11 подборов + 3 бок-шота), Симмонс (11), Маклемор (3) – старт; Чалмерс (11), Хенри (9), Дэвис (8 + 9 подборов), Джонсон (0).

Сакраменто: Коули-Стайн (18 + 8 подборов), Джексон (13), Фокс (13 + 6 подборов), Сэмпсон (11 + 6 подборов), Богданович (8) – старт; Хилд (14 + 6 передач + 5 потерь), Мэйсон (6), Кули (6), Картер (3), Хэйс (2).

Финикс – Новый Орлеан 103:122 (21:39, 25:24, 24:23, 33:36)

Финикс: Крисс (23 + 8 подборов), Джексон (22 + 11 подборов), Юлис (16), Бендер (14 + 8 подборов), Хаус (5) – старт; Харрисон (13), Лень (5 + 4 подбора + 2 передачи + 1 потеря; 28:57 минут), Рид (5), Дадли (0), Питерс (0).

Новый Орлеан: Дэвис (33 + 11 подборов), Миротич (31 + 16 подборов), Холидэй (22 + 6 подборов + 10 передач), Рондо (6), Мур (6) – старт; Кроуфорд (13), Миллер (7), Окафор (2), Диалло (2 + 8 подборов), Хилл (0), Лиггинс (0), Кук (0).

Лейкерс – Миннесота 96:113 (26:30, 32:21, 15:29, 23:33)

Лейкерс: Рэндл (20 + 10 подборов + 5 потерь), Лопес (18 + 6 подборов), Колдуэлл-Поуп (8), Кузма (2), Карусо (2) – старт; Харт (20 + 11 подборов), Зубац (14 + 9 подборов), Эннис (8), Фрай (2), Брайант (2), Пэйтон (0), Уиэр (0).

Миннесота: Тог (25 + 8 передач), Батлер (18), Гибсон (18 + 10 подборов + 3 блок-шота), Уиггинс (15 + 8 подборов), Таунс (14 + 11 подборов + 3 блок-шота) – старт; Джонс (8), Дженг (7 + 7 подборов), Кроуфорд (5), Бьелица (3), Роуз (0), Олдрич (0).