"Лейкерс" обыграли "Сан-Антонио", "Торонто" одолел "Бостон" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в драматичной дуэли оказался сильнее "Сан-Антонио". Встреча завершилась в овертайме со счетом 122:112, сообщает официальный сайт соревнований. Детройт – Филадельфия 108:115 (28:36, 21:29, 22:23, 37:27) Детройт: Толливер (25), Джонсон (19 + 5 потерь), Буллок (15), Драммонд (13 + 15 подборов), Джексон (8 + 7 передач) – старт; Смит (14 + 12 передач), Кеннард (12), Элленсон (2), Морлэнд (0), Эннис (0). Филадельфия: Редик (25 + 6 передач), Симмонс (16 + 6 подборов + 7 передач), Ильясова (13 + 11 подборов), Ковингтон (12), Джонсон (9 + 10 подборов) – старт; Белинелли (19), Холмс (11), Фульц (4), Макконнелл (4), Андерсон (2). Орландо – Даллас 105:100 (33:22, 23:29, 21:23, 28:26) Орландо: Гордон (20), Хезонья (12 + 8 подборов + 3 блок-шота), Бийомбо (12 + 12 подборов), Огастин (8), Айванду (5 + 7 подборов) – старт; Артис (18), Мак (13 + 9 передач), Берч (10 + 8 подборов), Первис (7). Даллас: Финни-Смит (14 + 6 подборов), Мотли (14 + 8 подборов), Харрисон (13), Макдермотт (7), Бареа (4) – старт; Джонс (16 + 7 подборов), Коллинсуорт (13 + 9 подборов + 6 передач), Клебер (12), Феррел (7 + 7 передач), Межри (0). Атланта – Майами 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31) Атланта: Принс (20), Ли (15), Коллинз (9 + 8 подборов), Дедмон (6 + 8 подборов), Тэйлор (2) - старт; Дорси (15), Мэджетт (5), Кливленд (5), Кавано (5), Пламли (2 + 7 подборов), Эванс (2), Уайт (0), Мускала (0). Майами: Ричардсон (19 + 4 блок-шота), Макгрудер (14), Джонсон (6), Уайтсайд (4 + 13 подборов + 3 блок-шота), Бэббит (3) – старт; Олиник (19 + 8 подборов), Уинслоу (18), Джонс (10), Мики (6), Адебайо (4 + 10 подборов), Хаслем (1), Уолтон (0). Торонто – Бостон 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25) Торонто: ДеРозан (16), Ибака (15 + 6 подборов), Лаури (13), Ануноби (4), Валанчюнас (4) – старт; ВанВлит (15), Пелтль (9), Райт (8 + 9 подборов + 8 передач), Ногейра (6), Сиакам (3), Майлз (3), Пауэлл (0). Бостон: Хорфорд (16), Браун (9), Тейтум (8), Розир (2 + 9 подборов), Бэйнс (0) – старт; Моррис (21 + 5 потерь), Монро (17 + 8 подборов), Ябуселе (3), Оджелей (2), Аллен (0), Надер (0), Сайлас (0), Берд (0). Новый Орлеан – Мемфис 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22) Новый Орлеан: Мур (30), Дэвис (28 + 12 подборов + 3 блок-шота), Миротич (25 + 7 подборов), Холидэй (15 + 6 передач), Рондо (2 + 7 подборов + 13 передач) – старт; Миллер (8), Диалло (8), Кларк (5), Окафор (2), Хилл (0 + 6 подборов), Дрю (0), Лиггинс (0). Мемфис: Мартин (15), Маклемор (14), Брукс (8), Симмонс (4), Газоль (0) – старт; Брукс (25 + 7 подборов), Рэбб (16 + 7 подборов), Дэвис (8 + 6 подборов), Тиг (3), Хенри (2). Лейкерс – Сан-Антонио 122:112 OT (29:30, 29:31, 23:26, 27:21, 14:4) Лейкерс: Кузма (30), Колдуэлл-Поуп (21 + 6 подборов + 6 передач), Рэндл (12), Лопес (9), Карусо (5) – старт; Фрай (19), Эннис (10 + 7 передач), Зубац (8 + 6 подборов + 6 передач), Харт (8 + 10 подборов). Сан-Антонио: Олдридж (28 + 9 подборов), Мюррей (23 + 10 подборов + 6 передач), Миллс (15), Газоль (15), Андерсон (9) – старт; Гэй (14), Форбс (6), Грин (3), Бертанс (3), Паркер (0).

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