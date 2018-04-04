"Финикс" украинца Леня обыграл "Сакраменто", "Оклахома" уступила "Голден Стэйт" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства НБА. "Кливленд" дома обыграл "Торонто" - 112:106, "Майами" одолел "Атланту" - 101:98. "Финикс" украинца Алексея Леня одержал трудную победу над "Сакраменто" - 97:94, при этом сам украинец принял участие в успехе команды. Об этом сообщает официальный сайт НБА. Филадельфия – Бруклин 121:95 (28:22, 33:27, 32:22, 28:24) Филадельфия: Редик (19), Симмонс (15 + 12 подборов + 6 передач), Ковингтон (12 + 6 подборов + 4 блок-шота), Ильясова (11 + 13 подборов), Джонсон (4 + 6 передач) – старт; Белинелли (17), Холмс (11), Макконнелл (10), Фульц (10), Андерсон (7 + 6 подборов), Коркмаз (5), Джексон (0). Бруклин: Харрис (13), Кэролл (10), Расселл (6 + 6 подборов), Холлис-Джефферсон (5), Аллен (5) – старт; Динуидди (16 + 6 подборов + 6 передач), Окафор (15), Стаускас (13), ЛеВерт (4), Эйси (3), Канингем (3), Дойл (2). Кливленд – Торонто 112:106 (28:24, 32:28, 26:26, 26:28) Кливленд: Джеймс (27 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Кальдерон (19), Лав (18 + 15 подборов), Худ (17), Грин (12 + 3 блок-шота) – старт; Нэнс (6), Кларксон (6), Смит (4), Корвер (3), Томпсон (0 + 6 подборов), Холланд (0), Осман (0), Жижич (0). Торонто: ДеРозан (19 + 7 передач), Валанчюнас (17 + 10 подборов), Ибака (16 + 12 подборов), Лаури (5), Ануноби (4) – старт; Сиакам (10), ВанВлит (9 + 6 передач), Майлз (8), Райт (7), Пауэлл (7), Пелтль (4), Ногейра (0). Нью-Йорк – Орландо 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29) Нью-Йорк: Хардуэй (16 + 8 подборов), Берк (15), О'Куинн (13 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Томас (6 + 6 подборов), Ниликина (2) – старт; Ли (13), Хикс (4), Мудиай (2), Корнет (2), Дотсон (0). Орландо: Хезонья (19 + 6 подборов), Вучевич (11 + 10 подборов), Огастин (9), Гордон (7), Айванду (4) – старт; Артис (16 + 6 подборов), Мак (12 + 8 подборов + 8 передач), Берч (11 + 10 подборов), Первис (6), Бийомбо (2). Майами – Атланта 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20) Майами: Драгич (22 + 10 подборов), Уайтсайд (18 + 12 подборов + 3 блок-шота), Т. Джонсон (12), Дж. Джонсон (10 + 6 передач), Ричардсон (9) – старт; Уэйд (11 + 6 передач), Элингтон (9), Олиник (8), Уинслоу (2). Атланта: Коллинз (19 + 10 подборов), Ли (16 + 9 подборов), Тэйлор (15 + 9 передач), Пламли (6 + 8 подборов), Принс (5) – старт; Дорси (18 + 6 подборов), Мускала (13 + 7 подборов), Бембри (6). Чикаго – Шарлотт 120:114 (19:22, 34:25, 33:32, 34:35) Чикаго: Маркканен (24 + 7 подборов), Холидэй (19), Нваба (10 + 9 подборов), Пэйн (8 + 7 передач), Фелисио (8 + 8 подборов) – старт; Килпатрик (21), Портис (16 + 6 подборов), Грант (13), Арчидиаконо (1), Вонле (0). Шарлотт: Ховард (23 + 17 подборов), Уильямс (18 + 8 подборов), Батюм (11), Кидд-Гилкрист (10), Уокер (9) – старт; Монк (21), Эрнангомес (11 + 8 подборов), Лэмб (6), Стоун (3), Камински (2). Хьюстон – Вашингтон 120:104 (35:24, 36:25, 24:26, 25:29) Хьюстон: Харден (38 + 10 подборов + 9 передач), Капела (21 + 10 подборов), Мба а Муте (9 + 6 перехватов), Пол (8 + 6 передач) – старт; Грин (16), Гордон (9), Нене (7 + 8 подборов), Джонсон (5), Куортермэн (2), Андерсон (0), Блэк (0). Вашингтон: Бил (27), Моррис (14 + 6 подборов), Портер (12), Уолл (9 + 10 передач +8 потерь), Гортат (4)- старт; Убре (11), Скотт (10), Саторански (8), Микс (7), Фрэйзер (2), Маинми (0), Сешнс (0). Милуоки – Бостон 106:102 (26:31, 32:25, 21:15, 27:31) Милуоки: Адетокумбо (29 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Миддлтон (20 + 8 подборов + 9 передач), Бледсоу (18), Хенсон (11 + 3 блок-шота), Снелл (0) – старт; Паркер (12), Зеллер (8 + 8 подборов), Терри (6), Мухаммад (2), Браун (0). Бостон: Браун (24), Тейтум (20), Хорфорд (15), Бэйнс (12), Аллен (2) – старт; Моррис (13 + 5 потерь), Монро (9 + 10 подборов), Надер (5), Оджелей (2), Ябуселе (0). Оклахома-Сити – Голден Стэйт 107:111 (27:24, 20:33, 34:27, 26:27) Оклахома: Уэстбрук (44 + 16 подборов + 6 передач + 6 потерь), Джордж (20 + 8 подборов), Энтони (12 + 8 подборов), Брюэр (10 + 6 подборов + 5 перехватов), Адамс (7 + 13 подборов + 5 потерь) – старт; Абринес (8), Грант (5), Хьюстис (1), Фелтон (0), Паттерсон (0). Голден Стэйт: Дюрант (34 + 10 подборов), Томпсон (20), Кук (12 + 6 передач), Грин (5 + 8 передач), Пачулия (2) – старт; Янг (8), Макги (8), Уэст (8), Джонс (8), Белл (6 + 7 подборов). Даллас – Портленд 115:109 (22:22, 28:27, 32:29, 33:31) Даллас: Смит (18 + 8 подборов + 8 передач), Барнс (15), Бареа (15), Новицки (14), Пауэлл (12 + 6 подборов) – старт; Феррел (15), Клебер (9 + 8 подборов), Харрисон (6), Макдермотт (6), Межри (5), Коллинсуорт (0). Портленд: Лиллард (29 + 8 передач), Макколум (16 + 8 передач), Нуркич (15 + 13 подборов + 5 потерь), Амину (10 + 6 подборов), Тернер (4) – старт; Напьер (13), Коннотон (8), Коллинз (8 + 7 подборов), Ленард (6), Свэниган (0). Юта – Лейкерс 117:110 (24:31, 41:29, 30:29, 22:21) Юта: Рубио (31 + 6 подборов + 8 передач), Митчелл (26 + 6 подборов), Фэйворс (15 + 8 подборов), Гобер (12 + 16 подборов + 3 блок-шота + 5 потерь), Инглс (13 + 7 передач) – старт; Краудер (12), Экзам (6), Жеребко (2), О'Нил (0). Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (28), Кузма (26 + 6 подборов), Рэндл (12 + 12 подборов + 9 передач + 5 потерь), Лопес (11), Карусо (3) – старт; Харт (11), Эннис (10 + 7 подборов), Фрай (9), Зубац (0). Денвер – Индиана 107:104 (27:26, 22:20, 28:27, 30:31) Денвер: Йокич (30 + 6 подборов + 7 передач), Бартон (24 + 10 подборов), Миллсэп (14 + 7 подборов + 4 блок-шота), Мюррей (10 + 7 передач), Чендлер (9 + 6 подборов) – старт; Харрис (5), Пламли (4), Лайлс (4 + 7 подборов). Индиана: Оладипо (25 + 6 подборов + 7 передач), Т. Янг (15 + 10 подборов), Коллисон (11), Тернер (9), Богданович (8) – старт; Сабонис (14), Букер (8), Стивенсон (4), Джозеф (2), Робинсон (0). Финикс – Сакраменто 97:94 (22:22, 24:18, 27:29, 24:25) Финикс: Джексон (28 + 6 подборов), Юлис (13 + 9 передач), Бендер (8 + 7 подборов), Крисс (6 + 13 подборов), Дэниэлс (0) – старт; Лень (17 + 15 подборов + 1 передача + 2 потери; 32:23 минуты), хаус (14 + 6 подборов), Харрисон (10). Рид (1), Питерс (0), Уильямс (0). Сакраменто: Богданович (22), Джексон (19 + 8 подборов), Коули-Стайн (18 + 7 подборов), Фокс (14 + 9 подборов), Картер (7) – старт; Хилд (10), Хэйс (2), Мэйсон (2), Кабокло (0). Клипперс – Сан-Антонио 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27) Клипперс: Харрис (31 + 9 подборов), Риверс (18), Джордан (10 + 17 подборов), Уоллес (4), Си Джей Уильямс (0) – старт; Лу Уильямс (22), Харрелл (16 + 8 подборов), Марьянович (8), Торнвел (4), Джонсон (0). Сан-Антонио: Олдридж (35 + 9 подборов + 3 блок-шота), Миллс (17), Андерсон (7 + 6 подборов), Мюррей (6 + 8 подборов), Грин (5) – старт; Гэй (13), Форбс (12), Газоль (6), Паркер (5), Джинобили (4).

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