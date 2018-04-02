"Вашингтон" и "Портленд" вышли в плей-офф НБА (результаты всех матчей дня)

Состоялись игры регулярного чемпионата.

В ночь на понедельник состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" и "Портленд" официально оформили места в топ-8 своих конференций и пополнили список команд-участниц плей-офф.

Ранее сообщалось, что от Западной конференции путевку в плей-офф уже забронировали "Голден Стэйт" и "Хьюстон", а от Востока сразу пять команд – "Торонто", "Бостон", "Филадельфия", "Кливленд" и "Индиана".

На два места в плей-офф от Восточной конференции претендуют три команды, а на Западе – семь команд ведут борьбу за пять путевок.

Шарлотт – Филадельфия 102:119 (29:28, 22:32, 27:31, 24:28)

Шарлотт: Кидд-Гилкрист (16), Уокер (10), Ховард (10 + 10 подборов), Батюм (8), Марв. Уильямс (5) – старт; Монк (16 + 5 потерь), Эрнангомес (15 + 11 подборов), Лэмб (12), Камински (10), Стоун (0).

Филадельфия: Редик (20), Симмонс (20 + 8 подборов + 15 передач), Ковингтон (17 + 11 подборов + 7 перехватов), Ильясова (16), Джонсон (4) – старт; Белинелли (22 + 5 потерь), Макконнелл (6), Холмс (6 + 9 подборов), Фульц (4), Коркмаз (3), Андерсон (1).

Чикаго – Вашингтон 113:94 (36:27, 32:32, 19:16, 26:19)

Чикаго: Маркканен (23 + 6 подборов), Холидэй (12), Нваба (10 + 6 подборов), Лопес (6), Пэйн (5) – старт; Портис (18), Килпатрик (14 + 6 подборов), Грант (11 + 7 передач), Валентайн (5), Вонле (5), Фелисио (4 + 8 подборов), Арчидиаконо (0).

Вашингтон: Портер (17), Бил (15), Гортат (10 + 7 подборов), Саторански (9 + 6 передач), Моррис (8) – старт; Скотт (14), Микс (9), Смит (6), Убре (4), Сешнс (2), Фрэйзер (0).

Сан-Антонио – Хьюстон 100:83 (26:17, 20:21, 29:28, 25:17)

Сан-Антонио: Олдридж (23 + 14 подборов + 3 блок-шота), Миллс (14), Мюррей (13 + 6 подборов), Грин (12 + 7 подборов), Андерсон (5) – старт; Гэй (21), Джинобили (6), Паркер (4), Газоль (2 + 8 подборов), Форбс (0), Пол (0), Бертанс (0), Ловернь (0).

Хьюстон: Харден (25 + 8 передач + 5 потерь), Гордон (18), Капела (11 + 10 подборов), Ариза (7), Такер (3) – старт; Грин (11 + 8 подборов), Блэк (4), Мба а Муте (2), Джонсон (0), Куортермэн (0).

Клипперс – Индиана 104:111 (30:22, 21:28, 27:26, 26:35)

Клипперс: Харрис (21 + 7 передач), Риверс (18 + 7 передач), Уоллес (9), Джордан (8 + 12 подборов), Галлинари (7 + 6 подборов + 3 блок-шота) – старт; Лу Уильямс (20), Харрелл (19), Торнвелл (2), Си Джей Уильямс (0)

Индиана: Оладипо (30 + 12 передач), Тернер (24 + 8 подборов), Богданович (15), Коллисон (14), Т. Янг (8 + 9 подборов) – старт; Джозеф (10), Стивенсон (8), Сабонис (2), Букер (0), Робинсон (0).

Атланта – Орландо 94:88 (21:18, 35:25, 13:21, 25:24)

Атланта: Дедмон (17 + 10 подборов), Коллинз (10 + 11 подборов), Тэйлор (9), Принс (5 + 8 передач), Ли (4) – старт; Дорси (19), Мускала (13 + 10 подборов), Пламли (8 + 6 подборов), Мэджетт (5), Бембри (4).

Орландо: Огастин (20 + 7 подборов), Айзек (15), Гордон (10 + 7 подборов), Вучевич (10 + 14 подборов + 3 блок-шота), Айванду (5) – старт; Хезонья (14), Мак (8), Бийомбо (6), Первис (0), Берч (0).

Бруклин – Детройт 96:108 (28:33, 20:29, 22:21, 26:25)

Бруклин: Аллен (15 + 6 подборов), Холлис-Джефферсон (14 + 8 подборов), Расселл (13 + 7 передач), Кэролл (11), Крэбб (4) – старт; Харрис (15), ЛеВерт (10 + 7 передач), Каннингем (9), Стаускас (3), Динуидди (2), Эйси (0).

Детройт: Джексон (29 + 5 потерь), Джонсон (17), Драммонд (13 + 14 подборов), Толливер (10 + 12 подборов), Буллок (5) – старт; Смит (17), Кеннард (9), Элленсон (4), Морлэнд (4 + 10 подборов).

Кливленд – Даллас 98:87 (18:25, 30:22, 25:30, 25:10)

Кливленд: Джеймс (16 + 13 подборов + 12 передач), Лав (13 + 13 подборов), Худ (9), Кальдерон (8), Нэнс (7 + 6 подборов) – старт; Кларсксон (16), Смит (15), Осман (6), Грин (4), Томпсон (4 + 7 подборов), Перрантес (0), Жижич (0), Холланд (0).

Даллас: Барнс (30), Смит (14 + 6 передач), Новицки (9 + 7 подборов), Пауэлл (6), Финни-Смит (5) – старт; Макдермотт (9), Феррел (8), Харрисон (4), Клебер (2), Ноэл (0 + 7 подборов).

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 104:109 (28:20, 22:33, 25:27, 29:29)

Новый Орлеан: Дэвис (25 + 11 подборов), Мур (15), Холидэй (12 + 8 передач + 5 перехватов), Рондо (11 + 8 подборов + 9 передач + 6 потерь), Окафор (0) – старт; Кларк (16), Миллер (14), Миротич (4), Диалло (4), Хилл (3).

Оклахома: Джордж (27 + 8 подборов), Уэстбрук (26 + 15 подборов + 13 передач + 7 потерь), Энтони (16 + 6 подборов), Адамс (14 + 10 подборов + 6 потерь), Брюэр (4) – старт; Грант (12), Фелтон (4), Абринес (3), Паттерсон (3).

Миннесота – Юта 97:121 (26:28, 24:33, 21:26, 26:34)

Миннесота: Уиггинс (23 + 6 подборов), Таунс (20 + 7 подборов), Джонс (15), Бьелица (7), Гибсон (6 + 6 подборов) – старт; Брукс (12), Кроуфорд (7), Браун (3), Дженг (2), Пэйтон (2), Джордж-Хант (0).

Юта: Рубио (23 + 7 подборов), Митчелл (21 + 5 потерь), Фэйворс (16), Гобер (6 + 13 подборов + 4 блок-шота), Инглс (5 + 9 передач) – старт; Экзам (14), Жеребко (13), Краудер (10), Стоктон (5), О'Нил (4), Беркс (2), Ньянг (1), Юдо (1).

Денвер – Милуоки 128:125 OT (22:34, 41:20, 16:38, 32:19, 17:14)

Денвер: Йокич (35 + 13 подборов + 3 блок-шота), Мюррей (27 + 7 передач), Миллсэп (26 + 13 подборов), Бартон (11 + 10 подборов), Крэйг (7 + 8 подборов) – старт; Лайлс (9 + 9 подборов), Эрнангомес (6), Харрис (5), Бизли (2), Пламли (0).

Милуоки: Бледсоу (31 + 6 передач), Адетокумбо (18 + 12 подборов + 6 передач), Миддлтон (15 + 9 подборов), Хенсон (8), Снелл (3) – старт; Паркер (35 + 10 подборов), Зеллер (15), Терри (0), Дженнингс (0), Браун (0).

Голден Стэйт – Финикс 117:107 (22:24, 36:35, 36:18, 23:30)

Голден Стэйт: Дюрант (29 + 11 подборов), Томпсон (23), Кук (19 + 6 передач), Грин (13 + 6 подборов + 12 передач), Луни (5) – старт; Белл (10), Янг (6), Ливингстон (6), Уэст (4), Макги (2), Пачулия (0), Джонс (0).

Финикс: Джексон (22), Крисс (22 + 9 подборов), Бендер (14 + 10 подборов), Юлис (12 + 9 передач + 5 потерь), Дэниэлс (2) – старт; Хаус (16 + 6 подборов), Уильямс (8 + 6 подборов), Питерс (6), Харрисон (5).

Портленд – Мемфис 113:98 (32:24, 23:27, 43:24, 15:23)

Портленд: Лиллард (27 + 9 передач), Макколлум (20 + 9 передач), Амину (17 + 10 подборов), Тернер (17), Нуркич (10 + 8 подборов) – старт; Коллвинз (7), Ленард (6), Свэниган (4), Коннотон (3), Напьер (2), Болдуин (0), Лэйман (0).

Мемфис: Брукс (28 + 6 подборов), Селден (17), Мартин (10), Газоль (7), Симмонс (4) – старт; Маклемор (13), Тиг (7), Дэвис (6), Рэбб (6 + 13 подборов).

Лейкерс – Сакраменто 83:84 (22:19, 21:24, 21:17, 19:24)

Лейкерс: Рэндл (19), Колдуэлл-Поуп (16), Кузма (13), Лопес (9), Карусо (7) – старт; Зубац (7 + 10 подборов), Харт (5), Эннис (4), Фрай (3 + 9 подборов).

Сакраменто: Богданович (15), Фокс (14 + 6 передач), Коули-Стайн (14 + 6 передач), Лабиссьер (6 + 9 подборов), Джексон (2) – старт; Хилд (19), Сэмпсон (6), Мэйсон (5), Кули (3 + 8 подборов), Хэйс (3), Картер (0).