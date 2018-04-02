"Днепр" обыграл "Запорожье" и вышел в полуфинал баскетбольной Суперлиги

В полуфинале днепряне сыграют с "Химиком", а "Черкасские мавпы" будут противостоять "Николаеву".

"Днепр" в драматичной борьбе одолел "Запорожье-ZOG" в четвертьфинале баскетбольной Суперлиги. Поединок проходил в Запорожье и завершился победой "Днепра" с разницей в 4 пункта, сообщает официальный сайт турнира.

Соперники без лишних проволочек сразу на скоростях включились в борьбу. Более настойчивее и точнее в дебюте были хозяева. Точные атаки Кондракова и Никитина добавили запорожцам уверенности. Тимофеенко и Глебов помогли "Днепру" достаточно быстро отыграть стартовое отставание. Когда же хозяева снова вышли вперед на 6 очков, Ревзин и Мишула дальними попаданиям снова восстановили паритет. В дальнейшем попадания из-за дуги стали одним из главных аргументов у соперников. Лучше получалось у запорожцев, которые вырывались вперед на 12 очков. На начало второй четверти они имели 10 очков преимущества.

Вторая 10-минутка началась с обмена трехочковыми Закурдаева и Кожемякина. Последний во второй четверти забил три дальних броска из восьми точных командных. Это помогло хозяевам одержать после первой половины неожиданные для многих 14 очков преимущества. Кожемякин стал самым результативным на площадке за это игровое время – 15 очков. В том числе 4 точных трехочковых из четырех.

Конечно, главный фаворит сезона не собирался мириться с таким развитием событий. Третью четверть гости начали с рывка 6:0. Разницу удалось сократить до 8 очков, и запорожцы выдержали давление и снова пошли вперед. После результативного прорыва Щепкина гости взяли тайм-аут. Пауза пошла на пользу днепрянам, которые поймали ритм и очередной серией атак сократили отставание до 5 очков. Еще несколько атак - и счет сравнялся - 58:58. А до конца четверти оставалось почти 3 минуты. Теперь уже хозяева вынуждены были брать паузу. Игрового времени оказалось достаточно, чтобы гости вышли на 4 очка вперед.

Начало заключительной четверти продемонстрировало умение хозяев держать удар. Никитин двумя проходами сравнял счет, а Кожемякин со штрафных вернул минимальное двухочковое преимущество. Впоследствии Ворник трехочковым и Щепкин со средней дистанции сделали рывок в начале заключительной четверти 11:0. Общее преимущество хозяев выросло до семи очков. Впрочем, "Днепр" снова отыграл отставание. За минуту до конца основного игрового времени счет был равным – 78:78. На заключительных секундах крепче нервы оказались у фаворита. Таким образом, "Днепр" в драматичной борьбе вышел в полуфинал Суперлиги Пари-Матч.

Суперлига. Плей-офф

1/4 финала. Второй матч

1 апреля. Запорожье.

Запорожье-ZOG – Днепр– 78:82 (24:14, 30:26, 6:24, 18:18)

Запорожье-ZOG: Буц 5+2пд,2пр, Никитин 6+5пд, Кондраков 7+5пд,2пр, Щепкин 8+5пд,1пр, Ткачук 1пд; Анисимов 3+5пд, Овдеенко 8+5пд,3пр, Теряник 1+2пд,2пр, Ворник 19+5пд, Кожемякин 21+4пд,4пр.

Днепр: Шундель 1пр+1пд, Ревзин 7+3пд, Тимофеенко 26+13пд,3пр, Глебов 13+2пд,8пр, Мишула 19+5пд,6пр; Закурдаев 5+1пд, Шевченко 4+3пд, Сизов 8+6пд.

В полуфиналах Суперлиги встретятся "Черкасские Мавпы" - "Николаев" (первый матч - 10 апреля) и "Днепр" - "Химик" (11 апреля).